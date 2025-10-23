Salı günü okullar yarım gün mü, çarşamba okullar tatil mi? 28-29 Ekim'de okulların tatil durumu gündemde

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Güncelleme:
Haberler

Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken gözler 28 ve 29 Ekim tarihlerine çevrildi. Öğrenciler, veliler ve kamu çalışanları “28 Ekim Salı günü okullar yarım gün mü olacak, 29 Ekim Çarşamba günü okullar tatil mi?” sorularına cevap arıyor.

Salı günü okullar yarım gün mü, çarşamba okullar tatil mi şimdiden sorgulanmaya başlandı. Resmi Gazete’de yayımlanan bilgilere göre Cumhuriyet Bayramı tatili 1,5 gün sürecek. 

28 EKİM SALI GÜNÜ OKULLAR YARIM GÜN MÜ?

Bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Çarşamba gününe denk geliyor. Bayramın bir gün öncesi olan 28 Ekim Salı günü, öğleden sonra saat 13.00 itibarıyla kamu kurumları ve eğitim kurumları tatil olacak.

Sabah saatlerinde ders işlenecek, öğleden sonra ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerde eğitim-öğretime ara verilecek. Öğrenciler 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim günü boyunca toplam 1,5 gün tatil yapacak.

29 EKİM ÇARŞAMBA OKULLAR TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Türkiye genelinde tüm kamu kurum ve kuruluşları tatil nedeniyle kapalı olacak. 

29 Ekim Çarşamba günü; okullar, üniversiteler, belediyeler, nüfus müdürlükleri, noterler, kargo şirketleri, bankalar, PTT şubeleri, hastaneler ve sağlık ocakları hizmet vermeyecek.

Eczaneler yalnızca nöbetçi sistemine göre açık olacak. Resmi kurumlar 30 Ekim Perşembe günü itibarıyla yeniden normal çalışma düzenine dönecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

