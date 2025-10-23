28 Ekim bankalar açık mı, yarım gün mü?

Türkiye'nin en anlamlı bayramlarından biri olan Cumhuriyet Bayramı'na yaklaşırken, 28 Ekim'in yarım gün tatil olması banka müşterilerini harekete geçiriyor. Vatandaşlar, resmi kurumların mesai bitişini ve şubelerin hizmet saatlerini sorguluyor.

28 EKİM BANKALAR AÇIK MI?

28 Ekim 2025 Salı günü, Cumhuriyet Bayramı arifesi kapsamında bankalar sabah saatlerinden itibaren hizmet vermeye başlayacak ve öğle vaktine kadar standart işlemlerini sürdürecek.

Kamu ve özel banka şubeleri saat 13.00'e dek para transferi, mevduat işlemleri ve kredi danışmanlığı gibi hizmetleri aksatmadan sunacak. 13.00'ten sonra bankalarda işlem yapılamayacak.

28 EKİM BANKALAR YARIM GÜN MÜ?

28 Ekim resmi takvimde yarım gün tatil olarak yer alıyor ve bankalar saat 13.00 itibarıyla mesailerini sonlandırarak kapanacak. Bu uygulama, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na dayalı tatil yönetmeliğiyle düzenlenirken özel bankaları da kapsıyor.

29 EKİM BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ

29 Ekim 2025 Çarşamba günü, Cumhuriyet Bayramı'nın tam resmi tatil olması nedeniyle bankalar gün boyunca kapalı kalacak.