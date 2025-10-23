Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Artvin'nin Ardanuç ilçesinde 3 ton altın için günlerdir kazı yapıyorlar! Sonuç hüsranla bitti

Artvin'nin Ardanuç ilçesinde 3 ton altın için günlerdir kazı yapıyorlar! Sonuç hüsranla bitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Artvin'de 3 ton altın çıkarmak için 3 gündür kazı gerçekleştiren define arayıcıları, çalışmalardan eli boş döndü. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınan izinle yapılan define kazılarında 3 ton altına rastlanmadı.

Artvin'nin Ardanuç ilçesinde yaşayan Kamil Oğuzhan Arslan, uzun süredir yaptığı araştırmalar sonucunda ilçe girişinde toprak altında yaklaşık 3 ton altın bulunduğuna inandı. 

Artvin'de 3 ton altın için günlerdir kazı yapıyorlardı: Sonuç şoke etti - 1. Resim

Arslan, tespitlerinin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı’na başvurarak resmi define arama izni aldı. Bakanlık denetiminde yürütülen kazı, iş makinesi yardımıyla gerçekleştirildi.

Artvin'de 3 ton altın için günlerdir kazı yapıyorlardı: Sonuç şoke etti - 2. Resim

Üç gün süren çalışmalar kapsamında yaklaşık 25 metre derinliğe inildi. Ancak aramalarda herhangi bir define veya tarihi esere ulaşılamadı. Kazı alanı, çevrede yaşayan vatandaşların da yoğun ilgisini çekti. Gün boyunca çok sayıda kişi kazı çalışmalarını merakla izledi.

Artvin'de 3 ton altın için günlerdir kazı yapıyorlardı: Sonuç şoke etti - 3. Resim
Kazı sonrasında açıklama yapan ruhsat sahibi Kamil Oğuzhan Arslan, "Ardanuç ilçemizde Kültür ve Turizm Bakanlığımızın izni ve denetimiyle yapılan define kazımız bugün itibariyle tamamlanmıştır. Herhangi bir define veya tarihi esere rastlanmamıştır. Bu süreçte bize destek olan tüm kurumlarımıza teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Survivor All Star 2026’ya bir isim daha! Acun Ilıcalı şarkıcı Keremcem'i duyurduDeniz Bulutsuz kimdir, kaç yaşında, nereli? Ozan Güven'e hapis cezası sonrası merak edildi!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Grip diye gitti, acı gerçekle 6 sene mücadele etti! Onu kurtaran ise Kayınvalidesi oldu - YaşamGrip diye gitti, acı gerçekle 6 sene mücadele etti! Onu kurtaran ise Kayınvalidesi olduGökçeada'yı sel bastı! Yollar kapandı: Ev ve iş yerleri sular altında kaldı - YaşamEv ve iş yerleri sular altında kaldıÇanakkale ve Muğla'yı sel bastı! Yollar kapandı: Ev ve iş yerleri sular altında kaldı - YaşamEv ve iş yerleri sular altında kaldıMesleği parmak izlerini yok etti - YaşamMesleği parmak izlerini yok ettiBoğaziçi Lüferi Bayramı geliyor - YaşamBoğaziçi Lüferi Bayramı geliyorProtez gözüne elmas taktırdı - YaşamProtez gözüne elmas taktırdı
Sonraki Haber Yükleniyor...