Deniz Undav kimdir, kaç yaşında mevkisi ne, hangi takımda oynuyor? Hayatı ve kariyeri merak ediliyor

Deniz Undav kimdir, kaç yaşında mevkisi ne, hangi takımda oynuyor? Hayatı ve kariyeri merak ediliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Deniz Undav kimdir, kaç yaşında mevkisi ne, hangi takımda oynuyor? Hayatı ve kariyeri merak ediliyor
Futbol, Almanya, Türk, Forvet, Haber
Haberler / Türkiye Gazetesi

Almanya doğumlu ve Türk kökenli futbolcu Deniz Undav, son zamanda hem kulüp hem de milli takım performansıyla isminden sık sık söz ettiriyor. Peki, Deniz Undav kimdir, kaç yaşında mevkisi ne, hangi takımda oynuyor? İşte başarılı futbolcunun kariyerine dair tüm ayrıntılar...

Deniz Undav, son zamanlarda futboldaki başarısıyla gündeme geldi. 29 yaşındaki Türk asıllı forvet, 19 Temmuz 1996 doğumlu olup profesyonel kariyerini Almanya Bundesliga ekiplerinden VfB Stuttgart'a sürdürüyor. İşte Deniz Undav'ın hayatı ve kariyeri...

Almanyanın EURO 2024 aday kadrosu açıklandı Deniz Undav...

DENİZ UNDAV KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Deniz Undav, 19 Temmuz 1996 tarihinde Almanya'nın Varel rejiminde, Türk kökenli bir aile çocuğu olarak doğdu. 2025 yılı itibarıyla 29 yaşındadır. Küçük yaşlardan itibaren futbola ilgisi olan Undav, Werder Bremen'e katıldı.

Deniz Undav, profesyonel futbol kariyerine 2015 yılında Almanya'nın alt lig ekiplerinden TSV Havelse'de adım attı. Daha sonra Eintracht Braunschweig II ve SVV Meppen formalarını giyen golcü, özellikle Meppen'deki devre arası performansıyla goller atarak Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeyi başardı.

Deniz Undav kimdir, kaç yaşında mevkisi ne, hangi takımda oynuyor? Hayatı ve kariyeri merak ediliyor - 2. Resim

2020 yılında Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımına transfer olan Deniz Undav, burada kariyerinin en parlak dönemlerinden birini geçirdi.

Takımıyla önce 2.Lig şampiyonluğu sevincini yaşadı. Ardından Belçika Pro League'deki golleriyle başarılarını sürdürdü. 2021-2022 sezonunda sergilediği performansla Avrupa'nın en etkili forvetlerinden biri olarak öne çıktı.

