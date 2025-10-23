Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Arjen Robben öldü mü, yaşıyor mu? Hollandalı yıldızın öldüğüne dair iddialar gündeme damga vurdu

Arjen Robben öldü mü, yaşıyor mu? Hollandalı yıldızın öldüğüne dair iddialar gündeme damga vurdu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Arjen Robben öldü mü, yaşıyor mu? Hollandalı yıldızın öldüğüne dair iddialar gündeme damga vurdu
Arjen Robben, Futbol, Hollanda, Sosyal Medya, Bayern Münih, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hollandalı efsane futbolcu Arjen Robben, son zamanlarda sosyal medyada çıkan iddialarla gündeme geldi. Facebook grubunda paylaşılan gönderiler, ünlü futbolcunun hayatını kaybeden yönünde söylentilerin yayılmasına neden oldu. Peki, Arjen Robben öldü mü, yaşıyor mu? İşte tüm ayrıntılar...

Futbolseverlerin hafızasında unutulmaz bir yere sahip olan Arjen Robben, son zamanlarda sosyal medyada yayılan asılsız iddialarla gündeme damga vurdu.

"RIP Arjen Robben" adlı Facebook grubunda paylaşılan içerikler, Hollandalı yıldızın hayatını yitirdiği yönünde söylentilerin yayılmasına sebep oldu.

36 yaşındaki Robben sahalara döndü

ARJEN ROBBEN ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU?

Arjen Robben ölmemiştir, yaşıyordur. Sosyal medyada dolaşan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Arjen Robben'ın öldüğüne dair herhangi resmi bir açıklama yapılmamıştır.

Arjen Robben'in ailesi ve menajeri tarafından öldüğüne dair herhangi bir doğrulama gelmediği için bu iddialar asılsızdır. 

Arjen Robben futbolu bıraktı

ARJEN ROBBEN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Hollandalı yıldız Arjen Robben'ın sağlığıyla ilgili herhangi bir olumsuz bilgi yer almamaktadır. Bu nedenle hayatta olan Arjen Robben, mutlu bir aile hayatı sürdürdüğü biliniyor.

Robben 6 hafta yok

ARJEN ROBBEN KİMDİR?

Arjen Robben, 23 Ocak 1984 doğumludur. Futbol kariyerine FC Groningen’de başladıktan sonra PSV Eindhoven forması giydi. Başarılı performansıyla Avrupa’nın dikkatini çeken Robben, 12 milyon Euro bonservisle Chelsea’ye transfer oldu.

2007 yılında Real Madrid'e transfer olan Arjen Robben, 2009'da Bayern Münih'e geçerek kariyerinin en parlak dönemlerinden biridir. 2013'te Bayern Münih ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanan Robben, özellikle final maçında attığı golle futbol tarihine adını yazdırdı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile görüştüAhırda feci kaza: Öküzün boynuz darbesi ölümle bitti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Deniz Undav kimdir, kaç yaşında mevkisi ne, hangi takımda oynuyor? Hayatı ve kariyeri merak ediliyor - HaberlerDeniz Undav kimdir, kaç yaşında mevkisi ne, hangi takımda oynuyor? Hayatı ve kariyeri merak ediliyorHangi mesleklere yıllık harç zorululuğu gelecek? TBMM’ye sunulan yeni ekonomi torba yasa teklifi gündemde! - HaberlerHangi mesleklere yıllık harç zorululuğu gelecek? TBMM’ye sunulan yeni ekonomi torba yasa teklifi gündemde!BİM aktüel ürünler 24 Ekim kataloğu çıktı! Isıtıcılar, masaj aleti ve daha fazlası geliyor - HaberlerBİM aktüel ürünler 24 Ekim kataloğu çıktı! Isıtıcılar, masaj aleti ve daha fazlası geliyorHMGS sonuçları sorgulama ekranı: HMGS sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? - HaberlerHMGS sonuçları sorgulama ekranı: HMGS sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?Son Feci Bisiklet dağıldı mı, konser olacak mı? Üyelerin sessizliğini bozması bekleniyor! - HaberlerSon Feci Bisiklet dağıldı mı, konser olacak mı? Üyelerin sessizliğini bozması bekleniyor!Sismik boşluk nedir, ne anlama geliyor? - HaberlerSismik boşluk nedir, ne anlama geliyor?
Sonraki Haber Yükleniyor...