Arjen Robben öldü mü, yaşıyor mu? Hollandalı yıldızın öldüğüne dair iddialar gündeme damga vurdu

Futbolseverlerin hafızasında unutulmaz bir yere sahip olan Arjen Robben, son zamanlarda sosyal medyada yayılan asılsız iddialarla gündeme damga vurdu.

"RIP Arjen Robben" adlı Facebook grubunda paylaşılan içerikler, Hollandalı yıldızın hayatını yitirdiği yönünde söylentilerin yayılmasına sebep oldu.

ARJEN ROBBEN ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU?

Arjen Robben ölmemiştir, yaşıyordur. Sosyal medyada dolaşan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Arjen Robben'ın öldüğüne dair herhangi resmi bir açıklama yapılmamıştır.

Arjen Robben'in ailesi ve menajeri tarafından öldüğüne dair herhangi bir doğrulama gelmediği için bu iddialar asılsızdır.

ARJEN ROBBEN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Hollandalı yıldız Arjen Robben'ın sağlığıyla ilgili herhangi bir olumsuz bilgi yer almamaktadır. Bu nedenle hayatta olan Arjen Robben, mutlu bir aile hayatı sürdürdüğü biliniyor.

ARJEN ROBBEN KİMDİR?

Arjen Robben, 23 Ocak 1984 doğumludur. Futbol kariyerine FC Groningen’de başladıktan sonra PSV Eindhoven forması giydi. Başarılı performansıyla Avrupa’nın dikkatini çeken Robben, 12 milyon Euro bonservisle Chelsea’ye transfer oldu.

2007 yılında Real Madrid'e transfer olan Arjen Robben, 2009'da Bayern Münih'e geçerek kariyerinin en parlak dönemlerinden biridir. 2013'te Bayern Münih ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanan Robben, özellikle final maçında attığı golle futbol tarihine adını yazdırdı.