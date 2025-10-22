İncinmişsin diyen adam öldü mü, neden öldü? Hasan Yılmaz'ın ölüm nedeni geniş yankı uyandırdı

Sosyal medyada "Okumuş kadın, incinmişsin dedi" videosuyla hafızalara yer edinen Hasan Abi (Hasan Yılmaz) kamyonunda ölü bulundu.

42 yaşındaki Yılmaz'ın ölüm neden henüz belirlenmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Sevenleri ve takipçileri, "Hasan Abi neden öldü?" sorusuna cevap aranıyor. Adli tıp raporunun ardından ölüm nedeninin kesinleşmesi bekleniyor.

İNCİNMİŞSİN DİYEN ADAM ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

"Hasan abi" ismiyle tanınan Hasan Yılmaz'ın neden öldüğüne dair henüz resmi bir açıklama bulunmamaktadır.

4 yıl önce "Okumuş kadın, incinmişsin dedi" videosuyla tanınan "Hasan Abi" lakaplı Hasan Yılmaz, kamyonunda ölü halde bulundu. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alınırken, ölüm nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

HASAN YILMAZ KİMDİR, ÖLÜM SEBEBİ NE?

Sosyal medyada "Hasan Abi" lakabıyla tanınan Hasan Yılmaz, 4 yıl önce paylaştığı "Okumuş kadın, incinmişsin dedi" videosuyla milyonlarca kişi tarafından tanındı. Samimi ve doğal konuşmasıyla kısa sürede viral olan bu video sayesinde Türkiye genelinde bir sosyal medya fenomeni haline geldi.

42 yaşındaki Yılmaz'ın aslen Konya doğumlu olduğu, uzun süredir şoförlük yaptığı ve çevresinde sakin biri olarak tanındığı belirtildi. Son zamanlarda diyaliz tedavisi gördüğü, böbrek rahatsızlığı sebebiyle sağlık sorunları yaşadığı öğrenildi.

