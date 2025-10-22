Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Türkiye onu 'İncinmişsin' videosu ile tanımıştı! Hasan Yılmaz'ın cansız bedeni kamyonda bulundu

Türkiye onu 'İncinmişsin' videosu ile tanımıştı! Hasan Yılmaz'ın cansız bedeni kamyonda bulundu

"İncinmişsin" videosu ile Türkiye gündemine oturan 42 yaşındaki Hasan Yılmaz, kamyonda ölü bulundu. Videosunu milyonların izlediği Yılmaz'ın neden öldüğü henüz bilinmezken, olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Konya'da bulunan 6. Organize Sanayi Bölgesi'nde kamyonun içerisinde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığı fark edildi. Şahsı görenler durumu hemen ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk incelemelerde kamyonda hareketsiz yatan şahsın öldüğü belirlendi. Kamyon çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, ekipler olayla ilgili olarak inceleme başlattı.

"İNCİNMİŞSİN" VİDEOSU VİRAL OLMUŞTU

Hayatını kaybeden kişinin 42 yaşındaki Hasan Yılmaz olduğu tespit edildi. Türkiye, Hasan Yılmaz'ı sosyal medyada paylaştığı video ile tanımıştı.

"OKUMUŞ KADIN, İNCİNMİŞSİN DEDİ"

'Hasan Abi' ismiyle tanınan Yılmaz, 4 yıl önce çektiği videoda "Okumuş kadın, incinmişsin dedi" ifadelerini kullanmıştı. Yılmaz'ın videosu kısa sürede milyonlarca defa izlenirken, o dönem herkes bu repliği kullanmaya başlamıştı.

DİYALİZ HASTASI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Öte yandan diyaliz hastası olduğu öğrenilen Yılmaz'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

