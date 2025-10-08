Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Herkes bu kardeşleri konuşuyor! Anneannesinin mezarını temizlerken fenomen oldular

Bursa'da anneanneleri ile birlikte yaşayan Muhammed Ali Hiçdönmez ve Hasan Hüseyin Hiçdönmez'in hayatı acı kayıplarının ardından değişti. Yaklaşık 4 ay önce çok sevdikleri nineleri vefat eden kardeşler her gün mezarına gitti, bakımını üstlendi. Bunu yaparken anneannelerinin komşu mezarlarının bakımsızlığından etkilenip onları da temizleyeme başladı. Farkındalık oluşturmak için video çekip paylaşan kardeşler fenomen oldu.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde 4 ay önce vefat eden anneannelerinin mezarını temizlerken gönüllü mezar bakımına yönelen 16 ve 18 yaşlarındaki iki kardeş sosyal medyada fenomen oldu. 

HER ŞEY ANNEANNELERİNİN KAYBI İLE BAŞLADI

Biri lise mezunu diğeri ise lise öğrencisi olan kardeşler, çok sevdikleri anneannelerini 4 ay önce kaybetti. Yanlarında yaşayan anneannelerinin ölümüne üzülen iki kardeş, her gün Karacabey mezarlığına giderek ninelerinin kabristanını temizledi.

SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDULAR

O esnada bazı mezarların bakımsız olduğunu gören iki kardeş, bu kabristanların da gönüllü bakımı üstlendi. Bakımsız mezarların kuru otlarını temizleyip, çiçekler eken kardeşler herkesin takdirini topladı. 

"TÜM MEZARLARI TEMİZLEYECEĞİZ"

Lise öğrencisi 16 yaşındaki Muhammed Ali Hiçdönmez, anneannelerinin ölümünden sonra her gün mezarlığa uğradıklarını belirterek, "Sadece ninemizin mezarını temizliyorduk. Biraz zaman geçtikten sonra yanında mezarları gördük ve onları da temizlemeye başladık. Farkındalık oluşturma amacıyla bu temizlik ve bakım çalışmalarımızı çekerek sosyal medya platformlarında paylaştık. Çok beğenildi, bu bizi daha da şevklendirdi. Biz de daha fazla mezarın bakımını yapmaya başladık. Elimizden geldiği kadar tüm mezarlığı temizleyeceğiz" dedi.

AMAÇ FARKINDALIK OLUŞTURMAK

Lise mezunu 18 yaşındaki ağabeyi Hasan Hüseyin Hiçdönmez ise anneannelerinin ölümüne çok üzüldüklerini dile getirdi. 
Her gün mezarın başına gelip, dua edip mezarını temizlediklerini dile getiren ağabey, şunları söyledi: "Ninemizin yakınında mezarlar vardı, bakımsızdı biz onları da temizledik. Ondan sonra sosyal medyada bir farkındalık oluşturmak, insanların mezarlığa karşı bakış açısını değiştirmek için video çekmeye karar verdik. Bir video çektik ve çok güzel tepkiler aldık bunun üzerine devam ettik. Onlarca mezar temizledik. Haftada 2-3 gün geliyor birkaç kabristanı, kuru otlardan, yapraklardan temizliyor, mermerini yıkıyor, bakım yapıyoruz. Bazen çiçekler de dikiyoruz."

BİNLERCE TAKİPÇİLERİ VAR

Karacabey mezarlığındaki tüm kabristanlara bakım yapmayı hedeflediklerini belirten Hiçdönmez, "Sosyal medyada binlerce kişi takip etmeye başladı. Bazıları ölümü hatırlattığımızı belirtiyor. Paylaştığımız görüntülere çok güzel yorumlar geliyor. Anneannemize, annemize dualar ediyorlar. Devam etmemizi çok istiyorlar. Bir bebek mezarı temizledik en çok o paylaşım ilgi gördü. Çok duygulu mesajlar aldık" diye konuştu.

