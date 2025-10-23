Hangi mesleklere yıllık harç zorululuğu gelecek? TBMM’ye sunulan yeni ekonomi torba yasa teklifi gündemde!

Hangi mesleklere yıllık harç zorululuğu gelecek sorusu kamuoyunu meşgul ederken yasa teklifi bilhassa doktorlar, kuyumcular, emlakçılar ve özel sağlık kuruluşları başta olmak üzere birçok serktör için yeni bir mali yükümlülük getiriyor.

HANGİ MESLEKLERE YILLIK HARÇ ZORUNLULUĞU GELECEK?

TBMM’ye sunulan yeni torba yasa teklifi kapsamında bazı meslek gruplarına yıllık harç ödemesi zorunluluğu getiriliyor. Düzenlemeye göre doktorlar ve emlakçılar 20 bin TL, kuyumcular ise 30 bin TL harç ödeyecek.

Bunun yanı sıra kıymetli maden işletmeleri, özel sağlık kuruluşları, ağız-diş klinikleri, veteriner muayenehaneleri, hayvan hastaneleri ile ikinci el araç ve taşınmaz ticareti yapan işletmeler de bu kapsamda olacak.

Büyükşehirlerde ve nüfusu 30 bini aşan ilçelerde ödenecek tutarlar artırımlı uygulanacak. Kıymetli maden rafinerilerinden milyonlarca TL, ticari havacılık işletmelerinden ise 1 ila 2 milyon TL arasında değişen ruhsat harcı alınacak.

KANUN TEKLİFİ NELER İÇERİYOR?

Yasa teklifine göre 1 Ocak 2026 itibarıyla mesken kira gelirlerine uygulanan istisna sona erecek fakat emekli, malul, dul ve yetim aylığı alan vatandaşlar muafiyetten yararlanmaya devam edecek. 2025 yılı kira gelirlerinfde ise mevcut 47 bin TL’lik istisna son kez uygulanacak.

Araç satışlarında da değişiklik yapılıyor. Sıfır ve ikinci el araç satışlarında noterler satış bedeli üzerinden binde 2 oranında harç alacak ve bu tutar en az 1.000 TL olacak. Tapuda ise beyan edilen alım-satım bedeli emlak vergisi değerinden düşük gösterildiğinde uygulanacak vergi ziyai cezası artırılacak.

Düzenleme ile sosyal güvenlik sistemine ilişkin değişiklikler de yer alıyor. İmalat dışı sektörlerde prim desteği düşürülürken genç girişimci prim desteği kaldırılacak ve prime esas kazanç üst sınırı artırılacak.

Eğitim alanında vakıf üniversitelerindeki öğrenim ücretlerinin belirlenmesinde Yükseköğretim Kurulu denetimi esas alınacak ve ÜFE-TÜFE ortalaması dikkate alınacak.

Yasa teklifinde ayrıca UEFA organizasyonları için KDV istisnası,, bireysel emeklilik sisteminde devlet katkısı oranına Cumhurbaşkanlığı yetkisi ve Hazine borçlanma tutarlarında artış gibi ekonomik düzenlemeler de bulunuyor. Kamu üniversite hastaneleri için ek bütçe desteği sağlanacak ve bazı prim oranları arıtırılacak.