Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > BİM aktüel ürünler 24 Ekim kataloğu çıktı! Isıtıcılar, masaj aleti ve daha fazlası geliyor

BİM aktüel ürünler 24 Ekim kataloğu çıktı! Isıtıcılar, masaj aleti ve daha fazlası geliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
BİM aktüel ürünler 24 Ekim kataloğu çıktı! Isıtıcılar, masaj aleti ve daha fazlası geliyor
İndirim, Kampanya, Elektronik, Televizyon, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

BİM 24 Ekim 2025 aktüel kataloğu yayımlandı. Bu hafta BİM mağazalarında QLED televizyon, ankastre set, ısıtıcı, mutfak gereçleri, fitness ekipmanları ve masaj aleti gibi birçok üründe indirim fırsatı müşterileri bekliyor.

Alışveriş planı yapanlar için heyecanlı bir hafta başlıyor. BİM 24 Ekim 2025 aktüel kataloğu yayınlandı ve mağazalara gelecek ürün listesi açıklandı. Özellikle kış yaklaşırken ısıtma ürünlerinden, ev içi yaşamı kolaylaştıran küçük ev aletlerine kadar dikkat çeken fırsatlar bulunuyor.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 24 EKİM KATALOĞU ÇIKTI

Bu hafta BİM’de geçerli olacak aktüel ürün kataloğu, hem ev ihtiyaçlarına hem de kişisel konfora yönelik fırsatlarla dikkat çekiyor.

Teknoloji kategorisinden başlayarak, ısıtıcı ve fitness ekipmanlarına kadar oldukça geniş bir skala yer alıyor. Öne çıkan ürünlerden bazıları şöyle:

55 inç bir QLED Google TV, ankastre setler, waffle makinesi, dikey süpürge, doğrayıcı gibi. Aynı zamanda ısıtıcı çeşitlerinde ve spor/fitness ekipmanları da katalogda yer alıyor.

BU HAFTA BİM’DE HANGİ ÜRÜNLER VAR?

-Senna 55" Frameless Ultra HD QLED Google Tv 16.900 TL

- Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.450 TL

- Altus Mini Ütü 790 TL

- Heifer Saç Kurutma Makinesi 699 TL

- Homend Waffle Makinesi 1.490 TL

- Keysmart Dikey Süpürge 1.299 TL

BİM aktüel ürünler 24 Ekim kataloğu çıktı! Isıtıcılar, masaj aleti ve daha fazlası geliyor - 1. Resim

-Kumtel 9 Dilim Yağlı Radyatör 2.390 TL

- Kumtel 11 Dilim Radyatör 2.690 TL

- Kumtel Dikey Isıtıcı 1.849 TL

- Kumtel Fanlı Isıtıcı 699 TL

- Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos 2.890 TL

- El Ayak Bilek Ağırlığı 189 TL

- El Yayı 79 TL

- Sayaçlı El Yayı 99 TL

- Karın Kası Sistemi 259 TL

- Dart Board Set 199 TL

BİM aktüel ürünler 24 Ekim kataloğu çıktı! Isıtıcılar, masaj aleti ve daha fazlası geliyor - 2. Resim

- 3D - 2D Çift Taraflı Puzzle 279 TL

- Kaslı Kostüm 749 TL

- Fresh Metal Burnin Key Arabalar 139 TL

- Maske 219 TL

- Rakle Bambu Kapaklı Desenli Cam Kavanoz 600 cc 89 TL

- Rakle Bambu Kapaklı Desenli Cam Kavanoz 1050 cc 99 TL

- Paşabahçe Semaver Çay Bardağı 3'lü 109 TL

BİM aktüel ürünler 24 Ekim kataloğu çıktı! Isıtıcılar, masaj aleti ve daha fazlası geliyor - 3. Resim

- Hisar Optima Sütlük 429 TL

- Chef's Krep Tava 239 TL

- Chef's Pro Karnıyarık Tenceresi 399 TL

- Kapaklı Kase Seti 3'lü 109 TL

 Max Titreşim Veren Masaj Aleti 2.199 TL

- Denge Topu Bosu 1.090 TL

- Max Twister Diski 259 TL

- Max Mini Step Aleti 389 TL

- Max Thigh Master Spor Aleti 119 TL

BİM aktüel ürünler 24 Ekim kataloğu çıktı! Isıtıcılar, masaj aleti ve daha fazlası geliyor - 4. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Söylemezsem Olmaz sunucuları Arto ve Sinem Yıldız gitti! Yerine gelen isimlere tepki yağdıPandemi sonrası propolise talep arttı: Onlarca hastalığa iyi geliyor, 50 gramı 1250 liradan alıcı buluyor!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Deniz Undav kimdir, kaç yaşında mevkisi ne, hangi takımda oynuyor? Hayatı ve kariyeri merak ediliyor - HaberlerDeniz Undav kimdir, kaç yaşında mevkisi ne, hangi takımda oynuyor? Hayatı ve kariyeri merak ediliyorHangi mesleklere yıllık harç zorululuğu gelecek? TBMM’ye sunulan yeni ekonomi torba yasa teklifi gündemde! - HaberlerHangi mesleklere yıllık harç zorululuğu gelecek? TBMM’ye sunulan yeni ekonomi torba yasa teklifi gündemde!HMGS sonuçları sorgulama ekranı: HMGS sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? - HaberlerHMGS sonuçları sorgulama ekranı: HMGS sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?Son Feci Bisiklet dağıldı mı, konser olacak mı? Üyelerin sessizliğini bozması bekleniyor! - HaberlerSon Feci Bisiklet dağıldı mı, konser olacak mı? Üyelerin sessizliğini bozması bekleniyor!Arjen Robben öldü mü, yaşıyor mu? Hollandalı yıldızın öldüğüne dair iddialar gündeme damga vurdu - HaberlerArjen Robben öldü mü, yaşıyor mu? Hollandalı yıldızın öldüğüne dair iddialar gündeme damga vurduSismik boşluk nedir, ne anlama geliyor? - HaberlerSismik boşluk nedir, ne anlama geliyor?
Sonraki Haber Yükleniyor...