BİM aktüel ürünler 24 Ekim kataloğu çıktı! Isıtıcılar, masaj aleti ve daha fazlası geliyor

Alışveriş planı yapanlar için heyecanlı bir hafta başlıyor. BİM 24 Ekim 2025 aktüel kataloğu yayınlandı ve mağazalara gelecek ürün listesi açıklandı. Özellikle kış yaklaşırken ısıtma ürünlerinden, ev içi yaşamı kolaylaştıran küçük ev aletlerine kadar dikkat çeken fırsatlar bulunuyor.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 24 EKİM KATALOĞU ÇIKTI

Bu hafta BİM’de geçerli olacak aktüel ürün kataloğu, hem ev ihtiyaçlarına hem de kişisel konfora yönelik fırsatlarla dikkat çekiyor.

Teknoloji kategorisinden başlayarak, ısıtıcı ve fitness ekipmanlarına kadar oldukça geniş bir skala yer alıyor. Öne çıkan ürünlerden bazıları şöyle:

55 inç bir QLED Google TV, ankastre setler, waffle makinesi, dikey süpürge, doğrayıcı gibi. Aynı zamanda ısıtıcı çeşitlerinde ve spor/fitness ekipmanları da katalogda yer alıyor.

BU HAFTA BİM’DE HANGİ ÜRÜNLER VAR?

-Senna 55" Frameless Ultra HD QLED Google Tv 16.900 TL

- Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.450 TL

- Altus Mini Ütü 790 TL

- Heifer Saç Kurutma Makinesi 699 TL

- Homend Waffle Makinesi 1.490 TL

- Keysmart Dikey Süpürge 1.299 TL

-Kumtel 9 Dilim Yağlı Radyatör 2.390 TL

- Kumtel 11 Dilim Radyatör 2.690 TL

- Kumtel Dikey Isıtıcı 1.849 TL

- Kumtel Fanlı Isıtıcı 699 TL

- Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos 2.890 TL

- El Ayak Bilek Ağırlığı 189 TL

- El Yayı 79 TL

- Sayaçlı El Yayı 99 TL

- Karın Kası Sistemi 259 TL

- Dart Board Set 199 TL

- 3D - 2D Çift Taraflı Puzzle 279 TL

- Kaslı Kostüm 749 TL

- Fresh Metal Burnin Key Arabalar 139 TL

- Maske 219 TL

- Rakle Bambu Kapaklı Desenli Cam Kavanoz 600 cc 89 TL

- Rakle Bambu Kapaklı Desenli Cam Kavanoz 1050 cc 99 TL

- Paşabahçe Semaver Çay Bardağı 3'lü 109 TL

- Hisar Optima Sütlük 429 TL

- Chef's Krep Tava 239 TL

- Chef's Pro Karnıyarık Tenceresi 399 TL

- Kapaklı Kase Seti 3'lü 109 TL

Max Titreşim Veren Masaj Aleti 2.199 TL

- Denge Topu Bosu 1.090 TL

- Max Twister Diski 259 TL

- Max Mini Step Aleti 389 TL

- Max Thigh Master Spor Aleti 119 TL