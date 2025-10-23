Son Feci Bisiklet dağıldı mı, konser olacak mı? Üyelerin sessizliğini bozması bekleniyor!

Son Feci Bisiklet dağıldı mı, konser olacak mı konuları birçok kişi tarafından sorgulanıyor. Geçtiğimiz haftalarda bir başka alternatif müzik grubu Adamlar, “belirsiz bir süreliğine ara verme” kararı almıştı. Son Feci Bisiklet’in dağılmasıyla birlikte, Türk alternatif sahnesinde kısa sürede iki önemli grubun sessizce sahneden çekilmesi dikkat çekti.

SON FECİ BİSİKLET DAĞILDI MI?

Ankara çıkışlı alternatif rock grubu Son Feci Bisiklet iddia edilene göre dağıldı. 2011 yılında Arda Kemirgent ve Can Sürmen tarafından kurulan grup “Bu Kız”, “Uzaydan Geldiğine Göre Yorgun Olmalısın” ve “Kendine Zarar Verme” gibi şarkılarla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştı. Grubun uzun süredir sessiz kalması, konser takvimindeki durgunluk ve sosyal medya paylaşımlarının azalması, dağılma iddialarını güçlendirdi.

Grubun durumu ilk kez Bir Baba Indie kanalında doğrulandı. Programda yapılan açıklamaya göre Can Sürmen, Erkin Sağsen ve Ozan Özgül gruptan ayrıldı. Son Feci Bisiklet ismiyle yalnızca Arda Kemirgent’in müzik kariyerine devam edeceği belirtildi. Dağılma kararının beş ay önce Londra’da verilen son konserin ardından alındığı da ortaya çıktı.

Henüz grup üyeleri tarafından resmi bir açıklama hala yapılmazken üyelerin sessizliğini bozması bekleniyor.

SON FECİ BİSİKLET KONSERİ OLACAK MI?

Grubun resmi internet sitesinde şu anda herhangi bir konser veya etkinlik takvimi bulunmuyor. Sitede “Yaklaşan bir etkinlik bulunmamaktadır.” ifadesi görülüyor.

Sosyal medya hesaplarında yapılan son paylaşımda ise “Yavru Ejdera, albüm yakında” mesajı paylaşıldı. Albümün yeni bir grup aktivitesinden çok, Arda Kemirgent’in bireysel projeleriyle ilgili olduğu düşünülüyor.

Grubun sahnelere yeniden dönüp dönmeyeceği ise ilerleyen dönemde yapılması beklenen açıklamalarla netlik kazanacak.

SON FECİ BİSİKLET GRUBU ÜYELERİ KİM?

Grubun kurucu üyeleri arasında Arda Kemirgent (vokal ve gitar) ve Can Sürmen (davul) yer alıyor. Yıllar içinde kadroya Erkin Sağsen (gitar) ve Ozan Özgül (bas gitar) da dahil olmuştu. Eski üyelerden Efe Güner ise grubun ilk döneminde kısa süre yer almıştı.

2025 itibarıyla Can Sürmen, Erkin Sağsen ve Ozan Özgül gruptan ayrıldı. İddialara göre Son Feci Bisiklet ismini taşıyarak yola yalnızca Arda Kemirgent devam edecek.