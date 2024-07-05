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KÖFN grubu dağıldı! Ayrılığın perde arkası ortaya çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
KÖFN grubu dağıldı! Ayrılığın perde arkası ortaya çıktı

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2018 yılında Salman Tin ve Bilge Kağan Etil tarafından kurulan ve adı ‘sepet’ anlamına gelen KÖFN grubu dağıldı. Sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bırakan ikili ayrılık söylentisini beraberinde getirdi. Grubun neden yollarını ayırdığı da ortaya çıktı.

‘Bi Tek Ben Anlarım’ , ‘Al Aramızdan’ , ‘Zar Zor’ gibi şarkılarıyla bilinen ve çalışmaları severek takip edilen müzik grubu KÖFN’den hayranlarını şaşırtan bir haber geldi. İki kişiden oluşan müzik grubunun dağıldığı ortaya çıktı. 

BİREYSEL OLARAK DEVAM EDECEKLER

Başarılı müzisyenler Salman Tin ve Bilge Kağan Etil tarafından 2018’de kurulan KÖFN, grubu yollarını ayırdı. Adından söz ettiren parçalarıyla hafızalara kazınan ikili kariyerlerine bireysel olarak devam etme kararı verdi. 

İŞTE DAĞILMA NEDENİ…

Hürriyet’te yer alan habere göre; birlikte yeni proje üretmeyecek olan grubun sadece beraber konser verecekleri belirtildi. Etil’in bir müddet yurtdışında yaşayacak olmasının bu kararda etkili olduğu öğrenildi.

KÖFN grubu dağıldı! Ayrılığın perde arkası ortaya çıktı - 1. Resim

KÖFN KİMDİR?

Adı ‘sepet’ anlamına gelen ‘köfün’ kelimesinden gelir. Grup, yaptıkları çalışmaları attıkları bir sepet olarak görmelerinden ötürü bu ismi benimsedi. 2022'ye kadar geçen sürede çeşitli şarkılar yaptılar. 2022 yılında "Bi' Tek Ben Anlarım" isimli şarkıyı çıkardılar. Şarkı Tozluyaka dizisinde kullanıldı. Bununla beraber başrollerini Burcu Özberk ve Murat Boz'un oynadığı 2023 yapımı Rüyanda Görürsün filminde de kullanıldı. 2022 yılında düzenlenen Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Çıkış Yapan Şarkıcı ve En İyi Şarkı kategorilerinde ödüle layık görüldüler.

Grubun birlikte çıkardıkları Tepeler (2019), Rockctar (2021), Popstar (2023) adlı albümleri bulunuyor.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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