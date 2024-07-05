Burak Özçivit aldığı kilolarla dikkat çekti! Son halini gören yorum yapmadan edemedi

Rol aldığı dizilerle adından söz ettiren Burak Özçivit, son olarak aldığı kilolarla gündem oldu. Tatilde görüntülenen ünlü ismin mayolu fotoğrafına yorum yağdı.

Aylık 25 bin TL maaş aldığını söyleyen Cemal Can Canseven, modellik ve sunuculuk yapıyor

Aylık 25 bin TL maaş aldığını söyleyen Cemal Can Canseven, modellik ve sunuculuk yapıyor

‘Çalıkuşu’ , ‘Küçük Sırlar’ , ‘Kara Sevda’ gibi birçok dizide rol alan ve şimdilerde Kuruluş Osman’da ‘Sultan Osman Bey’ rolünü üstlenen Burak Özçivit, aldığı kilolarla dikkat çekti.

TÜM GÜN ÇOCUKLARIYLA VAKİT GEÇİRDİ

Kendisi gibi oyuncu Fahriye Evcen ile mutlu bir evlilik sürdüren Burak Özçivit, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Her adımları merak konusu olan çift, çocukları Karan ve Kerem ile tatil sezonunu açtı. Mutlu aile, Bodrum Göltürkbükü’nde bir aile dostlarının evlerini gitti. Günü tamamen çocuklarına ayıran ikiliden Özçivit, bol bol çocuklarıyla oynadı.

KİLOLU HALİNİ GÖRENLER ŞAŞIRDI

Kerem ve Karan’la ilgilenmeyi ihmal etmeyen Burak Özçivit, mayolu haliyle havuz başında objektiflere yansıdı. Aramızda Kalmasın'ın haberine göre, Özçivit aldığı kilolarla kameralara takıldı. Kısa sürede değişimiyle gündem olan isme yorum üstüne yorum geldi. Bazı kişiler eleştiri topuna tutarken, bazı hayranları ise oyuncuya destek çıktı.

HAYRANLARI DESTEK ÇIKTI

Burak Özçivit’e arka çıkan hayranları “İnsanlar kilo alır verir, doğal değil mi?” , “Onlar da insan, göbekleri de çıkar” , “Ne var, manken mi, hayır…” şeklinde yorumlar yaptı.