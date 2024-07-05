Aylık 25 bin TL maaş aldığını söyleyen Cemal Can Canseven, modellik ve sunuculuk yapıyor

Survivor'da şampiyonluğu ile adından söz ettiren Cemal Can Canseven, bir röportaj esnasında maaşını da açıklarken duyanlar ne iş yapıyor, mesleği ne gibi soruları araştırmaya başladı. Sosyal medya hesabında paylaştığı içeriklerle beğeni toplayan isim, 2020 yılında şampiyon olmuştu.

202 Survivor şampiyonu olan Cemal Can Canseven, Danla Bilic ile arkadaşlığı ile tanınmasının ardından yarışmadaki performansı ve samimi sözleriyle dikkatleri üzerine çekmişti. Birçok alanda iş yapan isim, aylık aldığı maaşı söyleyince ne mezunu olduğu da gündeme geldi.

CEMAL CAN CANSEVEN NE İŞ YAPIYOR, MESLEĞİ NE?

25 Mayıs 1995 tarihinde doğan Canseven, model, şarkıcı, oyuncu, sunucu ve DJ'lik gibi meslekler yapıyorken sosyal medyada da içerikler paylaşmaya devam ediyor. Birçok reklam filminde karşımıza çıktı.

Survivor şampiyonluğunun ardından adından söz ettiren isim kısa sürede büyük ilgi topladı.

NE MEZUNU, NE KADAR MAAŞ ALIYOR?

Lise eğitiminin ardından 2013 yılında İstanbul Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişimi bölümünü kazanan isim okuduğu zamanlarda bir yandan da modellik yaparken İstanbul DJ Academy'e kayıt olduktan sonra DJ'lik de yaptı.

2. Sayfa'da yer alan habere göre, Canseven katıldığı bir etkinlikte verdiği röportajda maaşının 25 bin TL olduğunu açıkladı.

“Benim babam tutuyor zaten benim hesabımı. Ben harçlık alıyorum, benim maaşım var. Maaşımı da söylemeyeyim, söyleyeyim mi…” sözlerinin ardından 25 bin TL alıyorum dedi.

SURVİVOR ŞAMPİYONU CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?

1995 yılında Foça'da doğan isim Rukiye ve İrfan Canseven’in oğludur. Baba tarafı Selanik göçmeni olurken annesi Rizelidir.

Cemal ismini dedesinden alırken Can ismini Can Bartu'dan aldı. Mavişehir İlkokulunda ilkokulunu tamamlayan isim 14 yaşına kadar Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Foça Altyapı futbol okulunda kaptanlık ve kalecilik yaptı.