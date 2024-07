Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven ailesinden aldığı maaşı açıkladı

Katıldığı Survivor yarışmasıyla adını duyuran ve 2020 yılında şampiyonluğu göğüsleyen Cemal Can Canseven, yaptığı açıklamayla adından söz ettirdi. Yıllardır kazandığı parayı ailesine verdiğini belirten Canseven, anne babasından harçlık aldığını belirtti. Canseven, kendisine yollanan aylık maaşı da açıkladı.

Bir dönem Survivor’a katılan Cemal Can Canseven, 2020 yılında kazandığı yarışma ile adını geniş kitlelere duyurdu. Ardından birçok reklam filminde rol aldı. Sunuculuk ve şarkıcılık da yapan Canseven, son yaptığı açıklamayla gündem oldu.

2. Sayfa'da yer alan habere göre; Cemal Can Canseven ile katıldığı bir etkinlikte röportaj yapıldı. Ünlü isim samimi açıklamalarına bir yenisini ekledi. Basın mensuplarıyla ayak üstü sohbet eden Canseven, yıllardır kazandığı parayı ailesine verdiğini açıkladı. konuşmasında “Benim babam tutuyor zaten benim hesabımı. Ben harçlık alıyorum, benim maaşım var. Maaşımı da söylemeyeyim, söyleyeyim mi…” diyerek güldü.

“AYLIK 50 BİN TL ALIYORUM”

Canseven ardından “Ne kadar olabilir benim maaşım” diye sordu. “50 bin TL” cevabını veren muhabirler yanıldı. Bunun üzerine Canseven, “Aylık 25 bin alıyorum” dedi.

Bir dönem Fenerbahçe’nin alt yapısında oynadığını belirten Cemal Can Canseven, kaleciliğin içinde ukde kaldığını şu sözlerle belirtti:

“DEVAM ETSEYDİM KALECİLİKTE İLERLERDİM”

“Fenerbahçe’nin alt yapısına başlamıştım. Kaleciydim. Arkadaşım şahit, o dönem bizim takımı çalıştıran hocamız beni takım kaptanı yaptı. Öyle de bir yetenek… Devam etseydim kalecilikte ilerlerdim diye düşünüyorum.”

CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?

Cemal Can Canseven, 25 Mayıs 1995'te İzmir Foça'da Rukiye ve İrfan Canseven’in oğlu olarak dünyaya geldi. Baba tarafından Selanik göçmeni, anne tarafından ise Rizelidir. Cemal ismini dedesinden alan Canseven, Can ismini ise koyu Fenerbahçeli ve Can Bartu hayranı olan babası İrfan Canseven vesilesiyle sinyor lakaplı eski milli futbolcu Can Bartu'dan aldı.

Eğitim hayatına İzmir'de, Mavişehir İlkokulunda başlayan Canseven, 10 yaşından 14 yaşına kadar Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Foça Altyapı futbol okulunda kaptanlık ve kalecilik yaptı.