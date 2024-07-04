Usta oyuncu Sumru Yavrucuk 'Emniyet müdürü' oldu

Usta oyuncu Sumru Yavrucuk başarılı kariyeri ve açıklamalarıyla adından söz ettiriyor. Oyuncu son olarak Tufan Taştan'ın yöneteceği 'Chaplin Dörtlüsü’ filminde rol alacak. Usta oyuncu dizide bir emniyet müdürüne hayat verecek.

Yönetmenliğini Tufan Taştan'ın üstlendiği 'Chaplin Dörtlüsü' filminin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı. Filmin oyuncu kadrosuna Sumru Yavrucuk dahil oldu. Oyuncu, 'Chaplin Dörtlüsü'nde bir emniyet müdürünü canlandıracak.

DİZİDE BİRÇOK ÜNLÜ İSİM YER ALIYOR

Yaşadıkları trajik toplumsal olaylar sonucunda süper güçler elde eden dört süper kahramanın hikayesini anlatan filmin kadrosunda Melisa Sözen, Cengiz Bozkurt, Taner Ölmez, Engin Hepileri ve Yasemin Szawlowski gibi isimler yer alıyor.

Çekimleri Ankara'da devam etmekte olan filmin senaryosunu, Tufan Taştan ile birlikte Barış Bıçakçı kaleme aldı.