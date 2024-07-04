Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Usta oyuncu Sumru Yavrucuk 'Emniyet müdürü' oldu

Usta oyuncu Sumru Yavrucuk 'Emniyet müdürü' oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Birsen Altuntaş
- Güncelleme:
Usta oyuncu Sumru Yavrucuk &#039;Emniyet müdürü&#039; oldu
Sumru Yavrucuk, Haber

Magazin Haberleri  / Birsen Altuntaş

Usta oyuncu Sumru Yavrucuk başarılı kariyeri ve açıklamalarıyla adından söz ettiriyor. Oyuncu son olarak Tufan Taştan'ın yöneteceği 'Chaplin Dörtlüsü’ filminde rol alacak. Usta oyuncu dizide bir emniyet müdürüne hayat verecek.

Yönetmenliğini Tufan Taştan'ın üstlendiği 'Chaplin Dörtlüsü' filminin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı. Filmin oyuncu kadrosuna Sumru Yavrucuk dahil oldu. Oyuncu, 'Chaplin Dörtlüsü'nde bir emniyet müdürünü canlandıracak.

Usta oyuncu Sumru Yavrucuk 'Emniyet müdürü' oldu - 1. Resim

DİZİDE BİRÇOK ÜNLÜ İSİM YER ALIYOR

Yaşadıkları trajik toplumsal olaylar sonucunda süper güçler elde eden dört süper kahramanın hikayesini anlatan filmin kadrosunda Melisa Sözen, Cengiz Bozkurt, Taner Ölmez, Engin Hepileri ve Yasemin Szawlowski gibi isimler yer alıyor.

Çekimleri Ankara'da devam etmekte olan filmin senaryosunu, Tufan Taştan ile birlikte Barış Bıçakçı kaleme aldı.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Birsen Altuntaş
Gelinim Mutfakta puan durumu: 4 Temmuz'da günün birincisi 17 puanla Damla oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İdris Nebi Taşkan ayı beslediği anları paylaştı - MagazinÜnlü oyuncunun paylaşımı şaşırttı! Ayı beslediCem Yılmaz teknesini rekor fiyata sattı! Duyanların ağzı açık kaldı - MagazinTeknesini rekor fiyata sattı! Duyanların ağzı açık kaldıPolat çiftinin 31 şirketine ait mal varlığının kamuya geçirilmesi talebi - MagazinMal varlıkları devlete geçebilir!Kobra Murat’tan torununun doğum gününde tepki çeken davranış! Eleştiriler sonrası özür diledi - MagazinTepki çeken hareket! Eleştiriler sonrası özrü gecikmediArka Sokaklar'ın Mesut komiseri diziye neden yeniden döndüğünü açıkladı - MagazinDiziye neden yeniden döndüğünü itiraf etti! "Döndüm çünkü"La Casa De Papel'in yıldızı Luka Peros zırhını kuşandı! 'Mehmed Fetihler Sultanı' dizisinde rol alacak - MagazinDünyaca ünlü oyuncu 'Mehmed Fetihler Sultanı' dizisinde!
Sonraki Haber Yükleniyor...