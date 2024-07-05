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Haddini Bild! Almanlar ortalığı karıştırdı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Haddini Bild! Almanlar ortalığı karıştırdı

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bild'in haberi ortalığı karıştırdı, TFF şimşek hızıyla yalanladı. Avusturya maçındaki golünden sonra Bozkurt işareti yapan oyuncumuz için UEFA'ya baskı yapıyorlar. Haberin arkasından aynı fitnebaz çıktı: Alfred Draxler...

Yaptığı ‘Bozkurt işareti’ sebebiyle UEFA tarafından hakkında soruşturma açılan Merih Demiral konusunda çirkin provokasyonlar yapılıyor, UEFA baskı altına alınmaya çalışılıyor. Önceki gün Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, UEFA’dan futbolcumuza yaptırım uygulanmasını istemişti. Furyaya dün de Almanya’nın meşhur spor yayın organı Bild katıldı ve futbolcumuza iki maç ceza verildiğini açıkladı. Haberi yapan tanıdık bir isimdi; gazetenin editörü Alfred Draxler...

ChatGPT, Merih Demiral'ın sevincini değerlendirdi! - 1. Resim

YİNE AYNI TAKTİKLER

Fotoğrafta gördüğünüz Draxler, İlkay Gündoğan ve Mesut Özil’in Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etmesini kalemine dolamış, Almanya’yı ayağa kaldırmıştı. Dün de benzer habercilik (!) yaptı. TFF şimşek hızıyla haberi yalanladı ve daha savunmanın bile yapılmadığını duyurdu. Savunma bu sabah verilecek. Fakat kararı alacak komisyonun başında elediğimiz Thomas Partl var. Bu da diğer bir tedirginlik noktamız. Bu baskının altında başka bir sebep daha yatıyor. 

ERDOĞAN GELİYOR EYVAH!

Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan çeyrek finali yerinde izlemek için Almanya'ya gidecek. Bu da Merih olayına ağırlığını şimdiden koyması demek. Almanlar polislerin yoğun çalışmasını bahane gösterip Erdoğan'ın gelmemesini ima ediyorlar. UEFA'ya yapılan baskının başka bir sebebi daha var. Alman makamları, bizim maçta Avusturyalıların yaptığı, "Almanya, Almanlarındır. Yabancılar dışarı" tezahüratını örtmeye çalışıyor. Bir yandan da soruşturma açıldı ve bazı Avusturyalı taraftarların pasaportuna el konuldu.

 

 

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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