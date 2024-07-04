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Bild'in UEFA'nın Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi haberine TFF'den jet hızıyla yalanlama

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA, A Milli Takım'ın Avusturya'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada "Bozkurt" işareti yapan Merih Demiral'a soruşturma başlatmıştı. Alman basını, Merih Demiral'ın 2 maç ceza aldığını iddia etti. Türkiye Futbol Federasyonu, çıkan haberi jet hızıyla yalanladı.

Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Takım, Avusturya engelini 2-1 aşarak çeyrek finale yükseldi. Karşılaşmada 2 gol atan Merih Demiral, sevincini "Bozkurt" işaretiyle kutladı. UEFA, Merih Demiral'a sevinci sebebiyle soruşturma başlattı.

2 MAÇ CEZA ALDI İDDİASI

Almanya'dan Bild'in haberine göre; UEFA, Merih Demiral'a 2 maç men cezası verdi. 

TFF'DEN YALANLAMA

TFF'den yapılan açıklamada; "Bild Gazetesi kaynak gösterilerek, 'Merih Demiral’a UEFA tarafından 2 maç ceza verildi' şeklinde yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yarın sabaha kadar savunma süremiz bulunmaktadır." denildi. 

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ'NDEN AÇIKLAMA

Bazı basın yayın organlarında yer alan, "UEFA, Merih Demiral'a 2 maç men cezası verdi.” iddiası doğru değildir. UEFA tarafından Merih Demiral hakkında açılan soruşturma henüz sonuçlanmamış olup, iki maç men cezası verildiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. UEFA, milli futbolcumuz Merih Demiral’dan savunma istemiş olup, savunma sonrasında soruşturma karara bağlanacaktır."

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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