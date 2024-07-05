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Haluk Levent, Tadic'i örnek göstererek Merih Demiral'ı savundu! UEFA'yı kınadı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Haluk Levent, Tadic&#039;i örnek göstererek Merih Demiral&#039;ı savundu! UEFA&#039;yı kınadı
Uefa, Merih Demiral, Haluk Levent, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin Avusturya'yı elediği maçta gol atan Merih Demiral, sevincini "Bozkurt" işaretiyle yaşadı. UEFA, milli oyuncunun sevincine soruşturma başlattı. Haluk Levent, UEFA'nın kararına Tadic'i örnek göstererek tepki gösterdi.

UEFA'nın Merih Demiral'ın "Bozkurt" işaretine soruşturma başlatmasının yankıları sürüyor. Bild, UEFA'nın Merih Demiral'a 2 maç ceza verdiğini iddia etti. TFF, Bild'in haberini jet hızıyla yalanladı. Haluk Levent, Merih Demiral'a verilmesi gündemde olan cezaya tepki gösterdi.

Haluk Levent sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

TADİC'E CEZA VERDİN Mİ UEFA?

Srebrenitsa’da herkesin gözü önünde soykırım yaptı Sırplar. On binlerce insanı her 11 Temmuz’da anıyoruz. Çetnik selamı veren Tadiç’e ceza verdin mi UEFA??

Haluk Levent, Tadic'i örnek göstererek Merih Demiral'ı savundu! UEFA'yı kınadı - 1. Resim

DEPREMDE CANINI DİŞİNE TAKTI

Merih Demiral depremde canını dişine taktı tüm dünya sporcularından Ahbap için bağış topladı. Çok iyi bir insandır , pırıl pırıldır. Hepimizin siyasi politik farklıkları olabilir. Hepimiz ortak paydada bu ülkenin sevdalısıyız. Tadiç’e dokunmayıp, Merih’e ceza veren UEFA’yı kınıyorum.
Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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