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Reytinglerde beklentiyi karşılayamadı! NOW TV fişini çekti, final yapıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Reytinglerde beklentiyi karşılayamadı! NOW TV fişini çekti, final yapıyor
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe ile Devrim Özkan’ı buluşturan NOW TV dizisi Çift Kişilik Oda için final kararı alındığı ortaya çıktı. Romantik komedi türündeki dizi 8. bölümüyle son bulacak.

İlk bölümü 22 Mayıs’ta ekrana gelen ve Güney Kore dizisi King the Land'den uyarlanan Çift Kişilik Oda dizisi için seyirciyi üzen haber geldi. 

Ulaş Tuna Astepe’nin Kaan Tunca, Devrim Özkan’ın ise Nilüfer Yücel karakteriyle ekran karşısında çıktığı, kadrosunda ise Seren Şirince, Serkan Tınmaz, Gözde Türker, Eslem Akar, Burç Kümbetlioğlu, Onur Büyüktopçu, Hivda Zizan Alp, Gökay Müftüoğlu gibi pek çok ünlü ismin bulunduğu Çift Kişilik Oda dizisi ekrana veda ediyor.

Reytinglerde beklentiyi karşılayamadı! NOW TV fişini çekti, final yapıyor - 1. Resim

Gazeteci Birsen Altuntaş haberi şu notla duyurdu:

 

“Reytingleri beklentiyi karşılamayan proje 8. bölümde final yapacak.”

İZLEYİCİ ŞAŞKIN: NASIL OLUR!

Konuyla ilgili izleyiciler büyük şaşkınlık yaşarken “Çabuk alınmış bir karar” , “Çok eğlenceliydi, üzüldüm” , “Gelmiş geçmiş en iyi yaz dizisiydi, nasıl olur” gibi yorumlar geldi. 

Reytinglerde beklentiyi karşılayamadı! NOW TV fişini çekti, final yapıyor - 1. Resim

ÇİFT KİŞİLİK ODA KONUSU

Nilüfer (Devrim Özkan), küçük yaşta kaybettiği aile mirası olan Lutesya Otel’de çalışmak ister. 

Buraya intikam niyetiyle dönen varis Kaan (Ulaş Tuna Astepe), üvey ablası Sevil tarafından yönetilen otelde eski hesapları kapatmak ister. Nilüfer ve Kaan’ın yolları kesişir; entrika, aşk ve aile kalkışmaları eşliğinde sıcak ama çatışmalı bir hikâye başlar.

Dizinin yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan oturuyor, senaryosunu ise Ayşe Üner Kutlu yazıyordu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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