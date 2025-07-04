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Çift Kişilik Oda nerede, hangi otelde çekiliyor?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Çift Kişilik Oda nerede, hangi otelde çekiliyor?
Dizi, İstanbul, Beyoğlu, Beşiktaş, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

NOW TV'nin Güney Kore King The Land uyarlaması dizisi Çift Kişilik Oda perşembe akşamları izleyicileri ekran başına topluyor. Dizinin ana çekim mekanı Lutesya Otel ise konumuyla dikkat çekiyor. Seti ve çekim yerleriyle gündem olan Çift Kişilik Oda nerede, hangi otelde çekiliyor merak konusu.

Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan'ın yer aldığı dizi Çift Kişilik Oda'nın hikayesi ağırlıklı olarak 'Lutesya Otel' de geçiyor. İstanbul'da olan otelin gerçek bir mekan olup olmadığı sorgulanırken dizinin çekim yerleri merak edildi. 

ÇİFT KİŞİLİK ODA NEREDE ÇEKİLİYOR?

NOW TV'de perşembe akşamları yayınlanan Çift Kişilik Oda dizisi, küçük yaşta ebeveynlerini kaybeden Nilüfer'in ve çalıştığı otelin mirasçılarından Kaan'ın hikayesini anlatıyor. Dizinin ana hikayesinin geçtiği Lutesya Otel ise konumuyla merak uyandırdı.

Çift Kişilik Oda nerede, hangi otelde çekiliyor? - 1. Resim

Lutesya Otel gerçekte var olmayan tamamen kurgusal bir otel.

Bunun dışında Beyoğlu ve Beşiktaş gibi semtleri dış mekan çekimleri için kullanılıyor.

Çift Kişilik Oda nerede, hangi otelde çekiliyor? - 2. Resim

ÇİFT KİŞİLİK ODA HANGİ OTELDE ÇEKİLİYOR?

Çift Kişilik Oda dizisinde adı geçen Lutesya Otel dizinin hikayesine hizmet etmesi amacıyla kurgulanan bir yer. Gerçekten var olmayan otelin çekimlerinin İstanbul'da prestijli bir otelde gerçekleştiği öne sürüldü. Ancak yapım ekibinden herhangi bir açıklama gelmedi.

Çift Kişilik Oda nerede, hangi otelde çekiliyor? - 3. Resim

ÇİFT KİŞİLİK ODA DİZİSİ ÇEKİM YERLERİ

Dizinin ağırlıklı çekimleri İstanbul'da gerçekleşiyor. Otel sahneleri dışında dış mekan olarak Beşiktaş ve Beyoğlu gibi semtler tercih ediliyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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