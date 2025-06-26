Çift Kişilik Oda'nın Çetin'i Levent Ülgen kimdir? Oynadığı dizi ve filmler

NOW TV'de ekrana gelen Çift Kişilik Oda dizisinde Çetin karakterini Levent Ülgen canlandırıyor. Oynadığı dizi, filmler ve oyunculuk kariyeri dikkat çeken Levent Ülgen hasta mı, sağlık durumu gündeme geldi.

NOW TV'nin ilgiliyle takip edilen dizisi Çift Kişilik Oda karakteriyle dikkat çekiyor. Yusuf Pirhasan'ın yönetmenliğini üstlendiği dizide Çetin karakterini Levent Ülgen canlandırıyor.

Çetin, Kaan'ın ve üvey kardeşi Sevil'in babası olarak hikayede yer alıyor. Oyunculuk kariyeri dikkat çeken Levent Ülgen hasta mı sağlık durumu merak ediliyor.

LEVENT ÜLGEN KİMDİR?

8 Ağustos 1962 tarihinde Konya'da doğan Levent Ülgen, ODTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü'nü ve ardından Hacettepe Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi.

Tiyatroya Erkan Yücel'in Ankara Halk Tiyatrosu'nda başladı. Hem çocuk hem de büyükler için olan çeşitli tiyatro oyunlarında rol aldı.

Mezun olmasının ardından Devlet Tiyatroları'nda yönetmen olarak çalışmaya başladı. 2002-2006 yılları arasında En Son Babalar duyar dizisiyle televizyon dünyasında geniş kitlelerce tanındı.

Bir dönem TRT 1'de yayımlanan Bir Kelime Bir İşlem adlı yarışma programını sundu.

LEVENT ÜLGEN HASTA MI?

Çift Kişilik Oda dizisinde Çetin karakteriyle izleyici karşısına geçen Levent Ülgen hasta mı, sağlık durumu merak edildi. Ancak oyuncunun bilinen bir hastalığı bulunmuyor.

LEVENT ÜLGEN OYNADIĞI DİZİLER

Yılan Hikayesi 1999

Bizim Evin Halleri 2000

En Son Babalar Duyar 2002-2006

Çocuklar Duymasın 2002

Akasya Durağı 2008-2012

Arka Sokaklar 2009

Roman Havası 2014-2015

Kiralık Aşk 2015-2017

Aşk ve Guru 2017

Kocaman Ailem 2018

Aile 2023

Kötü Kan 2024