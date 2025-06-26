Çift Kişilik Oda'nın Çetin'i Levent Ülgen kimdir? Oynadığı dizi ve filmler
NOW TV'de ekrana gelen Çift Kişilik Oda dizisinde Çetin karakterini Levent Ülgen canlandırıyor. Oynadığı dizi, filmler ve oyunculuk kariyeri dikkat çeken Levent Ülgen hasta mı, sağlık durumu gündeme geldi.
NOW TV'nin ilgiliyle takip edilen dizisi Çift Kişilik Oda karakteriyle dikkat çekiyor. Yusuf Pirhasan'ın yönetmenliğini üstlendiği dizide Çetin karakterini Levent Ülgen canlandırıyor.
Çetin, Kaan'ın ve üvey kardeşi Sevil'in babası olarak hikayede yer alıyor. Oyunculuk kariyeri dikkat çeken Levent Ülgen hasta mı sağlık durumu merak ediliyor.
LEVENT ÜLGEN KİMDİR?
8 Ağustos 1962 tarihinde Konya'da doğan Levent Ülgen, ODTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü'nü ve ardından Hacettepe Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi.
Tiyatroya Erkan Yücel'in Ankara Halk Tiyatrosu'nda başladı. Hem çocuk hem de büyükler için olan çeşitli tiyatro oyunlarında rol aldı.
Mezun olmasının ardından Devlet Tiyatroları'nda yönetmen olarak çalışmaya başladı. 2002-2006 yılları arasında En Son Babalar duyar dizisiyle televizyon dünyasında geniş kitlelerce tanındı.
Bir dönem TRT 1'de yayımlanan Bir Kelime Bir İşlem adlı yarışma programını sundu.
LEVENT ÜLGEN HASTA MI?
Çift Kişilik Oda dizisinde Çetin karakteriyle izleyici karşısına geçen Levent Ülgen hasta mı, sağlık durumu merak edildi. Ancak oyuncunun bilinen bir hastalığı bulunmuyor.
LEVENT ÜLGEN OYNADIĞI DİZİLER
Yılan Hikayesi 1999
Bizim Evin Halleri 2000
En Son Babalar Duyar 2002-2006
Çocuklar Duymasın 2002
Akasya Durağı 2008-2012
Arka Sokaklar 2009
Roman Havası 2014-2015
Kiralık Aşk 2015-2017
Aşk ve Guru 2017
Kocaman Ailem 2018
Aile 2023
Kötü Kan 2024