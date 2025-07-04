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Aşkı Hatırla dizisi 6 bölüm ne zaman yayınlanacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Aşkı Hatırla dizisi 6 bölüm ne zaman yayınlanacak?
ABC, Disney+, Hande Erçel, Barış Arduç, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Başrollerinde Hande Erçel ile Barış Arduç'un oynadığı romantik dizi Aşkı Hatırla dizisi 1. sezon 6. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Yeni bölüm tarihi belli oldu.

Disney+'ın 2025 yaz sezonunda etkili bir başlangıç yapan yerli yapım Aşkı Hatırla, Hande Erçel ve Barış Arduç'un etkileycii performanslarıyla izleyicilerden tam puan aldı. İlk beş bölümü büyük beğeni toplayan Aşkı Hatırla dizisi 6 bölüm ne zaman yayınlanacak merak ediliyor.

AŞKI HATIRLA DİZİSİ 6 BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Disney+'ın sevilen romantik dizisi Aşkı Hatırla'nın 1. sezon 6. bölümü, 9 Temmuz Perşembe günü izleyiciyle buluşacak. İlk üç bölümü 18 Haziran'da yayınlanan dizi, kalan bölümlerini haftalık olarak yayınlıyor. 

Deniz ve Güneş'in maceralarının yeni bir dönüm noktasına ulaşması beklenirken özellikle gizemli mesajın ardındaki sırlar yavaş yavaş aydınlanmaya başlıyor. 

Aşkı Hatırla dizisi 6 bölüm ne zaman yayınlanacak? - 1. Resim

AŞKI HATIRLA 6. BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?

Aşkı Hatırla, yalnızca Disney+ platformunda yayınlanıyor. 6. bölümde yine platformda izleyicilerle buluşacak.

Aşkı Hatırla dizisi 6 bölüm ne zaman yayınlanacak? - 2. Resim

AŞKI HATIRLA DİZİSİ KONUSU NE?

Evlilik hazırlığı yaparken ani bir ayrılık yaşan ünü mimar Deniz ve sosyal medya fenomeni editör Güneş'in hikayesini anlatıyor. Tesadüfi karşılaşmalarının ardından telefonlarına gelen gizemli bir mesajla ikili Kapadokya'ya uzanan sürprizlerle dolu bir yolculuğa çıkar. 

Aşkı Hatırla dizisi 6 bölüm ne zaman yayınlanacak? - 3. Resim

OYUNCU KADROSU

Hande Erçel

Barış Arduç

Feyyaz Şerifoğlu

Başak Gümülcinelioğlu

Alper Saldıran

Naz Göktan

Begüm Akkaya

Melis Minkari

Sezin Akbaşoğulları

Fatih Al 

 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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