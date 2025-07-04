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Fenomen İmren Karadeniz yangın bölgesinde poz verdi, tepki çığ gibi büyüdü! Savunması şoke etti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenomen İmren Karadeniz yangın bölgesinde poz verdi, tepki çığ gibi büyüdü! Savunması şoke etti
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin dört bir yanında yaz aylarında artan orman yangınları bu yıl da birçok ili etkisi altına aldı. İzmir'deki alevler günlerdir söndürülemiyor. Yangın bölgesinde poz veren fenomen İmren Karadeniz'in sosyal medya paylaşımı büyük tepki çekti; gelen eleştiriler karşısında yaptığı açıklama ise tartışmaları daha da alevlendirdi.

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde etkisini sürdüren orman yangınlarıyla mücadele sürerken, sosyal medyada yapılan bir paylaşım gündem oldu. Fenomen isim İmren Karadeniz’in, İzmir’de yangınların sürdüğü bir bölgede dumanların önünde verdiği pozlar tepki topladı.

Fenomen İmren Karadeniz yangın bölgesinde poz verdi, tepki çığ gibi büyüdü! Savunması şoke etti - 1. Resim

Karadeniz’in, arkada dumanların yükseldiği kareye “Bazı gün batımları gerçekten bambaşka hissediliyor, tıpkı bu an gibi” notunu düşerek yaptığı paylaşım, kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Çok sayıda kullanıcı, yangın felaketi sürerken yapılan bu paylaşımı duyarsız buldu ve sert eleştiriler yöneltti.

Fenomen İmren Karadeniz yangın bölgesinde poz verdi, tepki çığ gibi büyüdü! Savunması şoke etti - 2. Resim

Gelen tepkilerin ardından Karadeniz, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak “Ben dumanları bulut sandım, yangın olduğunu bilmiyordum” ifadeleriyle kendini savundu. Ancak bu açıklama da eleştirilerin dinmesini sağlamadı, aksine tepkileri daha da artırdı.

Fenomen İmren Karadeniz yangın bölgesinde poz verdi, tepki çığ gibi büyüdü! Savunması şoke etti - 3. Resim

YAPTIĞI AÇIKLAMA DİKKAT ÇEKTİ

Ünlü fenomen, yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Dün akşam yapmış olduğum paylaşımda arka planda yer alan görüntünün bulut değil duman olduğunun maalesef farkında değildim. Sizlerin yorumları ile birlikte fark ederek paylaşımımı hızlıca kaldırdım. Ülkemizde yaşanan bu üzücü yangınlar ile ilgili hassasiyet taşıyan ve daha öncesinde yaptığım birçok paylaşımda konuyla ilgili farkındalık oluşturmaya çalışan biri olarak böyle bir hata yapmış olmaktan dolayı çok çok üzgünüm gerçekten.

Fenomen İmren Karadeniz yangın bölgesinde poz verdi, tepki çığ gibi büyüdü! Savunması şoke etti - 4. Resim

Hiç öyle bir niyetim olmamış olsa da yaşanan üzücü yangınlara istemeden de olsa bu şekilde temas eden bir paylaşım yapmış olduğumdan dolayı herkesten özür diliyorum. Beni senelerdir tanıyanlar bunu çok iyi bilse de. Böyle bir konu içerisinde olmaktan oldukça mutsuz ve üzgünüm."

Fenomen İmren Karadeniz yangın bölgesinde poz verdi, tepki çığ gibi büyüdü! Savunması şoke etti - 5. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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