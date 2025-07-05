Hakan Çalhanoğlu her an imzayı atabilir! Tam 60 milyon euro teklif ettiler

Adı Galatasaray ve Al Hilal ile anılan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na Suudi Arabistan ekibinden çok cazip bir teklif geldi. Inter cephesi ise istediği bonservis bedelinde indirime gitmiyor. İşte Hakan'ın transferindeki son dakika gelişmeleri...

2021 yılından bu yana İtalyan ekibi Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, yol ayrımında. Takımıyla ilişkileri durma noktasına gelen ve adı sık sık Galatasaray ile anılan futbolcunun transferine dair her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor.

Milli yıldızın İtalya'dan ayrılarak Türkiye'ye dönmek istediği biliniyor ancak henüz Galataray cephesinden bu transfere dair resmi bir adım gelmiş değil. Bu sırada Çalhanoğlu için, Al Hilal de devreye girdi.

HAKAN'A 60 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Akşam'ın haberine göre; İtalyan basını, Suudi Arabistan ekibinin milli futbolcu için senelik 20 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme teklif etti. Al Hilal'in, Inter'in istediği 30 milyon euroluk bonservis bedelini de karşılamaya hazır olduğu belirtildi. Şu anda Al Hilal'in teknik direktörlüğünü yapan Simone Inzaghi de eski öğrencisiyle tekrardan çalışmayı çok istiyor.

GALATASARAY BONSERVİSİ AŞAMIYOR

İtalyan devinin başkanı Giuseppe Marotta ise 31 yaşındaki yıldız için en az 30 milyon euro talep ediyor. İtalyan gazeteci Matteo Moretto'nun aktardıklarına göre; sarı kırmızılılar, önceliğini Osimhen'e verdiği için en fazla 15-20 milyon euro seviyelerini göze alıyor.

Öte yandan Suudi Arabistan ekibinin herhangi bir mali sorunu bulunmuyor. Transferde Çalhanoğlu'nun tutumu belirleyici faktör olacak.