TikTok’ta viral olan, görüntüsüyle çocukların dikkatini çeken sıvı nitrojenle yapılan ‘Ejderha Nefesi’ isimli atıştırmalık, tehlikeye davetiye çıkarıyor. Bağırsakları delebilen, ciddi enfeksiyon ve alerjiye sebep olabilen atıştırmalık için uzman isim ‘Ölümcül olabilir’ uyarısı yaptı.

Geçtiğimiz yıllarda sosyal medya platformu TikTok’da yayılan ve akım haline gelen, “Ejderha Nefesi" ölümcül risk taşıyor. Sıvı nitrojenle yapılan, ağız ve burundan beyaz duman çıkmasını sağlayan atıştırmalık için uzman isim uyardı.

Ölümcül atıştırmalık! TikTok’ta herkes deniyor, içinde sıvı nitrojen var: ‘Ejderha nefesi’

“ÖLÜMCÜL OLABİLİR”

‘Sıvı azotu alıyorlar, her türlü abur cuburun içine gömüyorlar' diye belirten Prof. Dr. Mahir İğde, tehlikeye şöyle dikkat çekti:

Sıvı hali eksi 196 derecedir, bir anda buharlaşmaya başlıyor, sağlık açısından son derece sıkıntılı bir durum. Hiçbir şekilde tüketilmemesi gereken bir ürün. Ağzınızdan buhar çıksın diye böyle bir riske girmeye değer mi? Hastalarımız geliyor, şükür ki bağırsak delinmesiyle karşılaşmadık ama ciddi enfeksiyonlarla karşılaştık. Ejderha nefesi çok ciddi oranda ölümcül durumlara sebep olabiliyor.

Ölümcül atıştırmalık! TikTok’ta herkes deniyor, içinde sıvı nitrojen var: ‘Ejderha nefesi’

“BAĞIRSAĞI DELEBİLİYOR”

Prof. Dr. İğde “Tamamen buharlaşmadan bağırsaklara ve mideye giderse aniden genleşerek bağırsağı delebiliyor. Delmese bile çok yüksek basınç yaptığı için çok ciddi karın ağrısı yapabiliyor. Oradaki bakterilerin bağırsak yoluyla kana karışmasına sebep olarak sepsis dediğimiz çok ciddi enfeksiyonları yapabiliyor. Özellikle alerjik kişilerde hem alerjiyi tetikleyebiliyor, astım atağı, ürtiker gibi hem de alerjik olmayan kişilerde alerji gelişmesine neden olabiliyor" dedi.

Ölümcül atıştırmalık! TikTok’ta herkes deniyor, içinde sıvı nitrojen var: ‘Ejderha nefesi’

“5 GÜN TAKİP ETMEMİZ GEREK”

Prof. Dr. İğde, hastaneye başvuranlara yapılan müdahaleyi ise şöyle anlattı:

Kusma başladığı zaman zaten 8-12 saat gözlemliyoruz. Sıvı vermemiz gerekiyor, yanında enfeksiyon var mı, onu bulmaya çalışıyoruz. Gerekirse koruyucu antibiyotik veriyoruz. Bağırsak delinmesi ihtimali olduğu için de çocukları 3-4 gün hatta 5 gün takip etmemiz gerekti.

Ölümcül atıştırmalık! TikTok’ta herkes deniyor, içinde sıvı nitrojen var: ‘Ejderha nefesi’

20 ÇOCUK HASTANELİK OLMUŞTU

Öte yandan geçtiğimiz sene TikTok’ta akım haline gelen "Ejderha nefesi" nedeniyle Endonezya'da 20'den fazla çocuk, hastaneye kaldırılmıştı. Endonezya Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Maxi Rein Rondonuwu yaptığı açıklamada, cilt yanıkları ve ciddi nefes alma güçlüklerinin diğer potansiyel riskler olduğunu söylemişti.

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