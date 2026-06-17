Altın, ABD ile İran'ın anlaştığına yönelik haberlerin ardından yükselişini sürdürüyor. Altın yatırımcılarının odağı bugün açıklanacak olan Fed'in faiz kararına çevrildi. Piyasalar faizlerin sabit tutulmasını beklerken, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın vereceği mesajların altının yönü üzerinde belirleyici olması öngörülüyor.

Dün ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 üstünde 6 bin 447 liradan tamamlamıştı. Bugüne yükselişle başlayan gram altın, saat 10.15 itibarıyla 6 bin 452 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 785 liradan, Cumhuriyet altını da 43 bin 67 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı 4 bin 320 dolarda seyrediyor.

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GÖZLER FED'DE

Piyasaların gözü ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugünkü faiz kararı toplantısına çevrildi. Fed'in yeni Başkanı Kevin Warsh'ın yöneteceği ilk toplantıdan çıkacak para politikası kararları ile Warsh'ın vereceği mesajların varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor. Bankanın faiz oranını sabit tutmasına kesin gözüyle bakılırken Warsh'ın ilk sözle yönlendirmelerindeki tonuna dikkat edilecek.

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FED FAİZ ARTIRACAK MI?

Fed'in bu yıl faiz artırımına gideceğine ilişkin öngörüler altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın aralık ayında yüzde 77 ihtimalle faiz artırımına gideceği tahmin ediliyor.

ABD-İRAN ANLAŞMASI...

ABD-İran anlaşmasının cuma günü imzalanacağına ilişkin haber akışına karşın anlaşmanın ayrıntılarının netleşmemesi de altın fiyatlarında dalgalanmaya neden oluyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Fed'in faiz kararının yanı sıra Euro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de perakende satışlar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

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