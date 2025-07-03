Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu için Inter’in kapısını çaldı! Cimbom'dan 20 milyon euroluk adım

Galatasaray’dan orta sahaya milli yıldız hamlesi. Sarı-kırmızılılar, İtalya Serie A devi Inter'in yıldızı Hakan Çalhanoğlu için harekete geçti. Aslan, transferde tüm şartları zorluyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta saha için çok konuşulacak bir ismi gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar, İtalya Serie A ekibi Inter'de forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu için resmi temaslara başladı.

ASLAN INTER İLE İLETİŞİME GEÇTİ

Matteo Moretto'nun haberine göre Galatasaray, 30 yaşındaki futbolcunun şartlarını öğrenmek için Inter ile iletişime geçti. Yönetim, transferin mümkün olması halinde 20 milyon euroya kadar bir bütçe ayırmaya hazır.

Inter'in beklentisi bu rakamın oldukça üzerinde. Yine de iyi bir teklif gelmesi halinde ayrılığa sıcak bakabilecekleri belirtiliyor.

Geçtiğimiz sezon Inter formasıyla 47 maçta 11 gol - 8 asistlik performans sergileyen milli yıldız, 3 bin 81 dakika sahada kaldı. 4 sezondur Inter forması giyen 31 yaşındaki futbolcu, 1 Serie A, 2 İtalya Kupası, 3 de İtalya Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.