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Muslera'nın yerine Şampiyonlar Ligi Finali kalecisi! Galatasaray şartları sordu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Muslera&#039;nın yerine Şampiyonlar Ligi Finali kalecisi! Galatasaray şartları sordu
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın ayrılmasının ardından kaleci arayışları devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde Final maçında forma giyen Yann Sommer'in şartlarını soran Aslan, kaleci transferini yaz kampına yetiştirmek istiyor.

Sarı-kırmızılı takım Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası boş kalan Kaleci mevkisine Inter'den tecrübeli kaleciyi getirecek. 

Muslera'nın yerine Şampiyonlar Ligi Finali kalecisi! Galatasaray şartları sordu - 1. Resim

GEORGE GARDİ DEVREYE GİRDİ

Galatasaray'a daha önce birçok yıldız ismi kazandıran ünlü menajer George Gardi, yönetime bu kez Yann Sommer ismini önerdi.

Muslera'nın yerine Şampiyonlar Ligi Finali kalecisi! Galatasaray şartları sordu - 2. Resim

Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, Gardi'ye İsviçreli kaleciyle doğrudan temas kurması için yetki verdi. Yapılan ilk görüşmelerde, Sommer'in yıllık 7-8 milyon Euro maaş ve 2 yıllık sözleşme talep ettiği ifade edildi.

Sommer geçtiğimiz sezon, 53 maçta kalesinde 55 gol gördü. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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