İhlas Haber Ajansı • Altınekin
Konya'da sanayi sitesinde meydan muharebesi: Tekme tokat kavga kamerada
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Konya'nın Altınekin ilçesinde bulunan sanayi sitesinde, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede tekme ve yumrukların havada uçuştuğu şiddetli bir kavgaya dönüştü. Kalabalık bir grubun 3 kişiyi acımasızca darp ettiği o dehşet anları iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken; tarafların birbirinden şikayetçi olduğu olayla ilgili polis ekiplerince başlatılan tahkikat sürüyor.
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