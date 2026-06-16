Kayseri'nin İncesu ilçesinde geçen yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle kuruyan Çöl Gölü, son dönemde etkili olan yağışlara rağmen su tutmadı.

Kayseri Erciyes'in eteklerinde bulunan ve geçmişte tarım arazilerine can suyu olan, adını çevresindeki kıraç toprak yapısından alan Çöl Gölü'nde, kuraklık etkisini her geçen yıl daha fazla hissettirdi.

GÖL SU TUTMADI

Yağışlarla bölgedeki birçok göl ve barajdaki su seviyesinin artmasına rağmen göl, susuzluktan çatlamış toprakları ve otluk alanlarıyla adı gibi çölü andırıyor. Tamamen kuruyan göl, bu yıl yağışların rekor kırdığı dönemde bile su tutmadı.

Yağışlar rekor kırdı ama göl bir damla bile su tutmadı!

GEÇMİŞTE DENİZE BENZİYORDU

Şeyhşaban Mahallesi Muhtarı Şerafettin Akduran, gölün 6 bin metrekarelik bir alana sahip olduğunu söyledi. Geçmişte gölün suyla dolu olduğunu ve denize benzediğini anlatan Akduran, küçükbaş ve büyükbaş hayvanların su ihtiyacının büyük bölümünün gölden sağlandığını belirtti.

Yağışlar rekor kırdı ama göl bir damla bile su tutmadı!

Akduran, "Son 30-40 yıldır maalesef burası çölleşti, kuraklaştı. Bu alan önceden tarıma bu kadar açık değildi. Normalde deniz gibiydi." diye konuştu.

Yağışlar rekor kırdı ama göl bir damla bile su tutmadı!

Bu yılki yağışlarla uzun süredir kuruyan gölet ve kuyuların dolduğunu hatırlatan Akduran, Çöl Gölü'nde biriken suyun ise kısa sürede tükenecek seviyede olduğunu dile getirdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası