Panter Emel lakabı ile tanınıyordu! Yeşilçam oyuncusu Emel Yıldız hayatını kaybetti
Yeşilçam yıldızlarından, “Panter Emel” lakabıyla tanınan oyuncu Emel Yıldız 85 yaşında hayatını kaybetti. Yıldız’ın ölüm haberini oyuncu Tuna Arman duyurdu. Sanatçı 40 gün önce kızını kaybetmişti.
- Emel Yıldız'ın ölümü oyuncu Tuna Arman tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu.
- Sanatçının yaklaşık 40 gün önce kızı Elif Sofya'yı kaybettiği belirtildi.
- Emel Yıldız için yarın Fatih Camii'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlenecek.
- Bulgaristan'ın Rusçuk kentinde doğan Emel Yıldız, 1959 yılında sinemaya adım attı.
- Oyuncu, televizyon ekranlarında hayvan hakları savunuculuğuyla tanındı ve "Panter Emel" lakabıyla biliniyordu.
Yeşilçam'ın sevilen isimlerinden, kamuoyunda "Panter Emel" olarak tanınan oyuncu ve hayvan hakları savunucusu Emel Yıldız'dan acı haber geldi. Uzun yıllar sinema dünyasında iz bırakan Yıldız, 85 yaşında hayata gözlerini yumdu. Sanat camiasını üzüntüye boğan vefatın ardından cenaze törenine ilişkin bilgiler de paylaşıldı.
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HABERİ TUNA ARMAN DUYURDU
Emel Yıldız'ın ölüm haberini oyuncu Tuna Arman sosyal medya hesabından duyurdu. Arman mesajında, Emel Yıldız'ın yaklaşık 40 gün önce kızı Elif Sofya'yı kaybettiğini belirterek, sanatçının her zaman çevresine sevgi ve iyimserlik aşılayan bir isim olduğunu ifade etti.
CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
Emel Yıldız için yarın Fatih Camii'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlenecek. Yıldız, cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
40 GÜN ÖNCE KIZI VEFAT ETTİ
Emel Yıldız'ın ölmeden önceki son günlerinde çok ağır bir kayıp yaşadığı ortaya çıktı. Ünlü ismin kızı Elif Sofya'nın 40 gün önce hayatını kaybettiği öğrenildi.
EMEL YILDIZ KİMDİR?
Emel Yıldız, 18 Mayıs 1941'de Bulgaristan'ın Rusçuk kentinde dünyaya geldi. Ailesiyle birlikte henüz bir yaşındayken Türkiye'ye geldi. İstanbul'un Karagümrük semtine yerleşen Yıldız, ortaokulun ardından müzik ve sahne alanında eğitim aldı.
Sinemaya 1959 yılında "Feryat" filmiyle adım atan sanatçı, 1960'lı yıllarda birçok yapımda boy gösterdi. Oyunculuk kariyerinin ardından televizyon ekranlarında hayvan hakları savunuculuğuyla öne çıkan Yıldız, "Panter Emel" lakabıyla geniş kitleler tarafından tanındı.
Emel Yıldız'ın rol aldığı bazı film ve diziler şöyle:
Vahşi Kız (1954)
Feryat (1959)
Kanundan Kaçılmaz (1959)
Can Mustafa (1960)
Cumbadan Rumbaya (1960)
Kaderime Ağlarım (1960)
Meryem (1960)
Yeşil Köşkün Lambası (1960)
Zavallı Necla (1960)
Avare Mustafa (1961)
Unutamadığım Kadın (1961)
Öldüren Yalan (1961)
Cilalı İbo Perili Köşkte (1963)
Dişi Kurt (1963)
Affet Bizi Hocam (1998)
Yapayalnız (2001)