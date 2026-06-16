İhlas Haber Ajansı
Duruşmada kalp krizi geçiren Cumhuriyet Savcısı hayatını kaybetti
Kocaeli'de görülen bir duruşma sırasında aniden fenalaşarak yere yığılan Cumhuriyet Savcısı Ayhan Uyumaz, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
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3. Sayfa 2 dk önce
Gebze Adliyesi'nde duruşma sırasında fenalaşan Cumhuriyet Savcısı Ayhan Uyumaz hastanede vefat etti.
- 49 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı Ayhan Uyumaz, Gebze Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma esnasında fenalaştı.
- Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesiyle duran kalbi çalıştırıldı.
- Ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
- Buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti.
- Uyumaz için yarın Gebze Adliyesi'nde tören düzenlenecek.
Gebze Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşma esnasında aniden fenalaşan 49 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı Ayhan Uyumaz yere yığıldı. İhbar üzerine adliyeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Uyumaz'ın duran kalbi, ekiplerin çabasıyla yeniden çalıştırıldı.
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HASTANEDE VEFAT ETTİ
Ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan Cumhuriyet Savcısı Uyumaz, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
Uyumaz için yarın saat 10.00'da Gebze Adliyesinde tören düzenleneceği ve ardından cenazesinin toprağa verileceği öğrenildi.
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