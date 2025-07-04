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TRT’nin ilk spikerlerinden Özcan Atamert hayatını kaybetti!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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TRT’nin ilk spikerlerinden Özcan Atamert hayatını kaybetti!
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TRT radyolarının ünlü spikerlerinden Özcan Atamert hayatını kaybetti. Ünlü ismin ölüm haberini Onur Akay duyurdu.

TRT radyolarının duayen spikerlerinden, Burhan Felek Ödülü sahibi Özcan Atamert’in hayatını kaybettiği öğrenildi. Haberi ses sanatçısı ve yazar Onur Akay duyurdu.

Akay, “Şair, yazar, ressam ve TRT’nin ilk spikerlerinden Özcan Atamert’i, dün 3 Temmuz tarihinde kaybettik” ifadelerini kullandı.

TRT’nin ilk spikerlerinden Özcan Atamert hayatını kaybetti! - 1. Resim

ÖZCAN ATAMERT KARABELEN KİMDİR?

7 Ağustos 1929 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Mimar Sinan Üniversitesi Dekoratif Resim Bölümünü bitirdi. 1961-1982 yılları arası TRT-Türkiye radyolarında haber, Naklen Yayın, Röportaj spikerliği yaptı. Kendi hazırlayıp sunduğu “Cumartesi Şenliği” adındaki eğlence programlarını halk karşısında gerçekleştirdi.

TRT’nin ilk spikerlerinden Özcan Atamert hayatını kaybetti! - 2. Resim

BURHAN FELEK ÖDÜLÜ ALDI

TRT`de 1982’den 2003 yılına kadar sözleşmeli prodüktör spiker olarak ‘Caz ve Hafif Müzik Dünyasından’ programlarını hazırladı ve sundu. TRT 1`de ‘Selam Anılar’ programını sundu. Sanat kuruluşları, çeşitli Dernekler ve TRT’den ödül, teşekkür ve onur belgeleri aldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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