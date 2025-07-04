2025-YDS/İngilizce sınavı saat kaçta başlayıp kaçta bitecek?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/İngilizce) düzenlenecek. Söz konusu sınava katılım sağlayacak binlerce aday, sınav başlama saatinin yanı sıra bitiş saati ile oturum süresini merak ediyor. Peki, YDS sınavı kaç dakika? YDS saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek?

2025-YDS/İngilizce sınavı 5 Temmuz Cumartesi günü yapılacak.

Saat 10.15'te başlayacak 2025-YDS/İngilizce sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

180 dakika sürecek sınavda ek süre verilmesine uygun bulunan engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

Çoktan seçmeli 80 sorudan oluşacak sınavda 180 dakika cevaplama süresi verilecek.

2025-YDS/İngilizce ve 2025-ALES/2: Sınav Günü Açık Tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri

5 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacak 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/İngilizce) ile 6 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacak 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (2025-ALES/2) girecek adaylardan; T.C. Kimlik Kartı’nı kaybeden, T.C. Kimlik Kartı’nda fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerde Ek’te sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri; İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü 07.00-10.00 saatleri arasında ve 6 Temmuz 2025 Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara; Müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir.

Bu amaçla sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeliyle birlikte ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinde yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir. Nüfus Müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir. Adaylar, düzenlenen bu belge ile sınava girebilecektir. “Geçici Kimlik Belgesi” dışında verilen hiçbir belge, sınava giriş için kabul edilmeyecektir. Bu amaçla Nüfus Müdürlüğüne başvuran adayın, ilgili sınavın Sınava Giriş Belgesi ile biyometrik fotoğrafının yanında olması gerekmektedir.

Adaylar, sınav günü açık tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerinin adreslerine ve açık oldukları saatlere aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.