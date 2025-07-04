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Üniversite sınav sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? 2025 TYT AYT YDT sınav sonuç tarihi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Üniversite sınav sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? 2025 TYT AYT YDT sınav sonuç tarihi
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) 21-22 Haziran'da düzenlediği 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2025-YKS) 2,5 milyonun üstünde kişi katılım sağlamıştı. Üniversiteli olma hayaliyle sınav sonuçlarına odaklanan adaylar, ÖSYM'nin yapacağı değerlendirme işlemlerinin ardından sonuçların ilan tarihini merak ediyor. İşte, 'YKS sonuçları ne zaman açıklanır?' sorusunun cevabı...

Bu yıl 2,5 milyondan fazla adayın katıldığı 2025-YKS geride kaldı. Sınavın ilk oturumu TYT'de üniversiteli adaylarına Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltildi. İkinci oturum olan AYT'de ise adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40, Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru yöneltildi. 

ÜNİVERSİTE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları, 22 Temmuz'da açıklanacak. 

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimine göre 22 Temmuz'da ilan edilmesi beklenen YKS sonuçlarının ardından da belirlenen takvim doğrultusunda YKS Tercih süreci başlayacak.

Üniversite sınav sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? 2025 TYT AYT YDT sınav sonuç tarihi - 1. Resim

MEB'DEN ADAYLARA TERCİH DESTEĞİ

Milli Eğitim Bakanlığınca, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giren öğrencilerin, yerleşme süreçlerine destek amacıyla 81 il ve ilçelerde 30 binin üzerinde "Tercih Danışmanlığı Birimi" oluşturuldu.

Ülke genelindeki Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinin (RAM) tamamı, Halk Eğitimi Merkezleri, Mesleki Eğitim Merkezleri ile Bakanlığa bağlı faaliyet gösteren resmi okullardan YKS tercih danışmanlığı için toplam 30 bin 623 Tercih Danışmanlığı Birimi'nin fiziki ve teknik altyapı hazırlıkları tamamlandı.

Üniversite sınav sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? 2025 TYT AYT YDT sınav sonuç tarihi - 2. Resim

14-24 Temmuz tarihleri arasındaki YKS tercih döneminde, öğrenci ve veliler için Türkiye genelinde açılan Tercih Danışmanlığı Birimlerinde rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar görevlendirildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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