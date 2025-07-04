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Bu hafta sonu hangi sınavlar var? 5-6 Temmuz ÖSYM sınav programı belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bu hafta sonu hangi sınavlar var? 5-6 Temmuz ÖSYM sınav programı belli oldu
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5-6 Temmuz ÖSYM sınav takvimine göre dolu dolu geçecek. YDS/2 ve ALES/2 sınavına girecek adaylar bu hafta sonu sınav salonlarındaki yerini alacak. 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı ve 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na girecek adaylar için sınav tarihleri ve saatleri belli oldu.

2025 ÖSYM takvimi ile 5 Temmuz Cumartesi ve 6 Temmuz Pazar günü yapılacak sınavlar belli oldu. Peki, bu hafta sonu hangi sınavlar var, saat kaçta?

BU HAFTA SONU HANGİ SINAVLAR VAR?

5 Temmuz 2025 Cumartesi günü uygulanacak 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/İngilizce) sınavı uygulanacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak. 

6 Temmuz 2025 Pazar günü ise Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/2) uygulanacak. ÖSYM takvimine göre bu sınavda saat 10.15'te başlıyor. 

Bu hafta sonu hangi sınavlar var? 5-6 Temmuz ÖSYM sınav programı belli oldu - 1. Resim

ALES 2 SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?

ALES 2 sınavı 6 Temmuz Pazar günü 10.15'te başlayacak. 150 dakika süren sınav 12.45'te sona erecek.

Bu hafta sonu hangi sınavlar var? 5-6 Temmuz ÖSYM sınav programı belli oldu - 2. Resim

YDS 2 KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?

YDS 2 sınavı 5 Temmuz Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak. Sınav 180 dakika sürüyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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