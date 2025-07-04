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BİLSEM sonuç sorgulama ekranı! Sonuçlar açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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BİLSEM sonuç sorgulama ekranı! Sonuçlar açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2025 BİLSEM sonuç sorgulama ekranı MEB duyurularında takip ediliyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) sınavı için ön değerlendirme uygulamaları 21 Aralık-23 Şubat tarihleri arasında gerçekleşmişti. BİLSEM değerlendirme uygulamaları sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak adayların gündeminde yer alıyor.

BİLSEM bireysel değerlendirme uygulama sonuçları için adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. 14 Nisan-27 Haziran tarihleri arasına bireysel değerlendirme uygulamaları tamamlanmıştı. BİLSEM sonuç sorgulama ekranı ve sonuçların ne zaman açıklanacağı netleşti.

BİLSEM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2024-2025 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Takvimine göre BİLSEM ön değerlendirme sonuçları 4 Temmuz 2025 Cuma günü itibarıyla açıklandı. 

BİLSEM sonuç sorgulama ekranı! Sonuçlar açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? - 1. Resim

BİLSEM SONUÇ SORGULAMA EKRANI

BİLSEM SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

2025 BİLSEM bireysel değerlendirme uygulamaları sonuçları için velilerin gözü MEB'ten gelecek açıklamalarda. Sonuçlar 4 Temmuz Cuma günü açıklandı. 

BİLSEM sonuç sorgulama ekranı! Sonuçlar açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? - 2. Resim

BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN?

BİLSEM değerlendirme sonuçlarına göre kazanan öğrenciler 28 Temmuz-29 Ağustos tarihleri arasında kayıt işlemlerini yapabilecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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