DGS sınav yerleri açıklandı mı? DGS sınav giriş belgesi ÖSYM tarafından yayınlanacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi 3 Temmuz 2025 01:20 - Güncelleme: 3 Temmuz 2025 01:20 - Güncelleme:

DGS, ÖSYM, Giriş Belgesi, Sonuçlar, Haber

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek olan 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için geri sayım başladı. Sınav günü yaklaştıkça gözler, sınav giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağına çevrildi. DGS sınav yerleri açıklandı mı, giriş belgeleri nasıl sorgulanır, sonuçlar ne zaman açıklanacak adaylar tarafından merakla araştırılıyor.

DGS’ye katılım sağlayacak binlerce aday, sınav yerleri bilgisini içeren giriş belgelerine ulaşmak için ÖSYM'den gelecek açıklamayı bekliyor. DGS sınav yerleri açıklandı mı, giriş belgeleri nasıl sorgulanır, sonuçlar ne zaman açıklanacak? DGS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI? 2025 Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) katılacak adaylar sınav yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Henüz ÖSYM tarafından DGS sınav yerleri erişime açılmadı. Ancak geçmiş yıllardaki uygulamalara göre sınav yerlerinin sınavdan yaklaşık 10 gün önce duyurulması bekleniyor. İlgili Haber e-TEP sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM'den TOEFL ve IELTS ayarında yeni dil sınavı! DGS GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK? DGS giriş belgelerinin 10 Temmuz 2025 tarihinde ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açılması öngörülüyor. Adaylar sınav giriş belgesiyle sınav günü hangi okulda ve salonda sınava gireceklerini öğrenecekler. DGS 2025 NE ZAMAN YAPILACAK? ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 2025 Dikey Geçiş Sınavı 20 Temmuz Pazar günü saat 10.15’te gerçekleştirilecek. Sınav tüm Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yapılacak. İlgili Haber ÖGG uygulamalı atış sınavı ne zaman? EGM takvimi duyurdu DGS GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR? Adaylar DGS sınav giriş belgelerine ais.osym.gov.tr adresinden ulaşabilecek. T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifresiyle sisteme giriş yaparak “Sınava Giriş Belgesi Dökümü” sekmesinden belge görüntülenebilir ve yazdırılabilir. İlgili Haber Sınav takvimi merak ediliyor: Tıpdil 2025 ne zaman? DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Sınav sonrası gözler DGS sonuçlarında olacak. ÖSYM takvimine göre 2025 DGS sonuçları 14 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarını yine ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecek. İlgili Haber ALES 2 ne zaman, bu hafta sonu hangi sınav var?

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Betül Tokkan