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DGS sınav yerleri açıklandı mı? DGS sınav giriş belgesi ÖSYM tarafından yayınlanacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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DGS sınav yerleri açıklandı mı? DGS sınav giriş belgesi ÖSYM tarafından yayınlanacak
DGS, ÖSYM, Giriş Belgesi, Sonuçlar, Haber
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek olan 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için geri sayım başladı. Sınav günü yaklaştıkça gözler, sınav giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağına çevrildi. DGS sınav yerleri açıklandı mı, giriş belgeleri nasıl sorgulanır, sonuçlar ne zaman açıklanacak adaylar tarafından merakla araştırılıyor.

DGS’ye katılım sağlayacak binlerce aday, sınav yerleri bilgisini içeren giriş belgelerine ulaşmak için ÖSYM'den gelecek açıklamayı bekliyor. DGS sınav yerleri açıklandı mı, giriş belgeleri nasıl sorgulanır, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

DGS sınav yerleri açıklandı mı? DGS sınav giriş belgesi ÖSYM tarafından yayınlanacak - 1. Resim

DGS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

2025 Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) katılacak adaylar sınav yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Henüz ÖSYM tarafından DGS sınav yerleri erişime açılmadı. Ancak geçmiş yıllardaki uygulamalara göre sınav yerlerinin sınavdan yaklaşık 10 gün önce duyurulması bekleniyor.

DGS sınav yerleri açıklandı mı? DGS sınav giriş belgesi ÖSYM tarafından yayınlanacak - 2. Resim

DGS GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

DGS giriş belgelerinin 10 Temmuz 2025 tarihinde ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açılması öngörülüyor. Adaylar sınav giriş belgesiyle sınav günü hangi okulda ve salonda sınava gireceklerini öğrenecekler.

DGS sınav yerleri açıklandı mı? DGS sınav giriş belgesi ÖSYM tarafından yayınlanacak - 3. Resim

DGS 2025 NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 2025 Dikey Geçiş Sınavı 20 Temmuz Pazar günü saat 10.15’te gerçekleştirilecek. Sınav tüm Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yapılacak.

DGS sınav yerleri açıklandı mı? DGS sınav giriş belgesi ÖSYM tarafından yayınlanacak - 4. Resim

DGS GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?

Adaylar DGS sınav giriş belgelerine ais.osym.gov.tr adresinden ulaşabilecek. T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifresiyle sisteme giriş yaparak “Sınava Giriş Belgesi Dökümü” sekmesinden belge görüntülenebilir ve yazdırılabilir.

DGS sınav yerleri açıklandı mı? DGS sınav giriş belgesi ÖSYM tarafından yayınlanacak - 5. Resim

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonrası gözler DGS sonuçlarında olacak. ÖSYM takvimine göre 2025 DGS sonuçları 14 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarını yine ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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