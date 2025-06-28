e-TEP sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM'den TOEFL ve IELTS ayarında yeni dil sınavı!

TOEFL ve IELTS sınavına benzer olarak hazırlanan e-TEP sınavı için meraklı bekleyiş sürüyor. Dil sınavı çeşitliliğini artıran e-TEP sınavı seviye tespiti için yeni tercih olacak. Birçok aday e-TEP sınavı ne zaman, başvuru ne zaman başlıyor, hangi seviyelerde olacak sorularının cevaplarını da merak ediyor.

ÖSYM İngilizce yeterlilikte uluslararası geçerliliğe sahip yeni bir sınav sistemini hayata geçiriyor. Türkiye'nin yerli ve milli dil sınavı olarak geliştirilen Electronic-Test of English Proficiency (e-TEP) uygulaması Temmuz ayında ilk kez uygulanacak. Pek, e-TEP sınavı ne zaman, başvuru ne zaman başlıyor, hangi seviyelerde olacak?

TOEFL VE IELTS’E BENZEYEN SINAV HANGİSİ?

ÖSYM uluslararası standartlara uygun yeni bir İngilizce yeterlilik sınavını hayata geçiriyor. “Electronic-Test of English Proficiency” adıyla tanıtılan e-TEP sınavı TOEFL, IELTS ve PTE gibi dünya genelinde kabul gören dil sınavlarıyla eşdeğerde.

e-TEP okuma, dinleme, yazma ve konuşma olmak üzere dört temel dil becerisini değerlendirecek şekilde tasarlandı. Avrupa Ortak Başvuru Metni (CEFR) ile uyumlu olan e-TEP sınavı İngilizce yeterliliği bilimsel ölçütlerle belirleyecek.

E-TEP SINAVI NE ZAMAN?

İlk kez uygulanacak olan e-TEP sınavı 19 Temmuz 2025 tarihinde yapılacak. Elektronik sınav merkezlerinde yapılacak e-TEP sınavı bilgisayar üzerinden uygulanacak.

İlk etapta Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’da bulunan elektronik sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek olan e-TEP sınavının ilerleyen dönemlerde daha fazla merkezde uygulanması planlanıyor.

E-TEP BAŞVURU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

e-TEP başvuru süreci 30 Haziran 2025 tarihinde başlayıp 7 Temmuz 2025 tarihine kadar devam edecek.

Başvurular ve e-TEP başvuru ücreti ÖSYM’nin resmi web sitesi https://odeme.osym.gov.tr adresi üzerinden alınacak.

E-TEP HANGİ SEVİYEDE?

e-TEP sınavı Avrupa Ortak Başvuru Metni (CEFR) çerçevesinde B1, B2 ve C1 seviyelerinde dil bilgisi ölçümü yapacak.

Okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin her biri ayrı ayrı değerlendirilerek adaylara detaylı bir sonuç raporu sunulacak.