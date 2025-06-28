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DGS sınav yerleri açıklandı mı? ÖSYM duyurdu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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DGS sınav yerleri açıklandı mı? ÖSYM duyurdu!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

DGS'ye (Dikey Geçiş Sınavı) girecek adaylar, sınav yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını araştırmaya başladı. ÖSYM yayınladığı takvimle DGS sınav giriş belgelerinin açıklanacağı tarihi açıkladı. Peki DGS sınav yerleri açıklandı mı?

2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için geri sayım devam ederken, sınava katılacak yüz binlerce aday sınav yerleri ve giriş belgesini araştırmaya başladı. ÖSYM'nin takvimine göre DGS 2025, 20 Temmuz 2025 Pazar günü saat 10.15’te gerçekleştirilecek. Adaylar, hangi okulda ve salonda sınava gireceklerini öğrenebilmek için DGS 2025 sınav giriş belgesinin yayımlanmasını bekliyor.

DGS sınav yerleri açıklandı mı? ÖSYM duyurdu! - 1. Resim

DGS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

ÖSYM geleneksel uygulamaya uygun şekilde DGS giriş belgelerini sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce, yani 10 Temmuz civarı adayların erişimine sunması bekleniyor.

DGS sınav yerleri açıklandı mı? ÖSYM duyurdu! - 2. Resim

DGS SINAV YERLERİ NASIL SORGULANIR?

Belgeler yayınlanır yayınlanmaz adaylar, T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifreleri ile ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AIS) üzerinden belgeyi indirerek sınav yer bilgilerine ulaşabilecek.

Bu kapsamda, sınav salonu, bina ve ilçe gibi kritik detayları öğrenmek için gözler 10 Temmuz’a çevrilmiş durumda. Adayların belge yayınlanır yayınlanmaz sisteme giriş yapmaları öneriliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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