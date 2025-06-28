Tarihin en büyük indiriminin sevinci 2 gün sürdü! Akaryakıta bir zam daha

2 gün önce tarihin en büyük indirimi yapılan akaryakıta bu kez zam geldi. Motorinin fiyatı bir kez daha artarken, litresi yeniden 50 lirayı aştı. İşte detaylar...

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. İsrail-İran savaşıyla peş peşe zam gelen akaryakıta son olarak 26 Haziran tarihinde benzin ve motorine büyük bir indirim gelmişti. Benzine 2 lira 68 kuruş, motorinde ise 4 lira 6 kuruş fiyat düşüşü olmuş, bu tek seferde yapılan en büyük indirim olarak kayıtlara geçmişti. Tarihin en büyük indiriminin sevinci sadece 2 gün sürdü.

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MOTORİNE ZAM

Akaryakıt fiyatları bir kez daha zamlandı. Motorinin fiyatı 1 lira 14 kuruş arttı. Böylece motorinin litresi yeniden 50 lirayı aştı.

28 HAZİRAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Şehir Benzin Motorin Otogaz İstanbul Avrupa 48,90 50,21 25,09 İstanbul Anadolu 48,76 50,10 24,49 Ankara 49,58 51,07 24,99 İzmir 49,90 51,40 24,94

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.