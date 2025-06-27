KPSS A grubu meslekleri neler? Sadece lisans mezunları katılım sağlayacak!

Kamu kurumlarında kariyer yapmak isteyen lisans mezunlarının yolu KPSS A Grubu sınavından geçiyor. Uzmanlık, denetmenlik ve müfettişlik gibi prestijli görevleri hedefleyen adaylar, KPSS A grubu mesleklerini araştırmaya başladı. Peki KPSS A grubu meslekleri neler, kimler başvurabilir?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), her yıl yüz binlerce üniversite mezununun kamuya atanma hayalini gerçeğe dönüştürmek için katıldığı en önemli sınavlardan biri olarak geçiyor. Bu kapsamda KPSS, A Grubu ve B Grubu olmak üzere iki temel kategoriye ayrılıyor. A Grubu kadrolar, sadece lisans mezunlarına yönelik hazırlanırken, bu kadrolar kariyer meslek olarak adlandırılan özel alanları kapsıyor.

KPSS A GRUBU MESLEKLERİ NELERDİR?

KPSS A Grubu kapsamında alım yapılan bazı başlıca meslekler şunlardır:

Maliye Bakanlığı Vergi Müfettiş Yardımcılığı

Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı

Ticaret Uzman Yardımcılığı

Sayıştay Denetçi Yardımcılığı

Merkez Bankası Uzman Yardımcılığı

BDDK ve SPK Uzmanlık Kadroları

Kaymakam Adaylığı

Dışişleri Uzmanlığı

SGK Denetmen Yardımcılığı

KPSS A GRUBU NEDİR?

KPSS A Grubu, genellikle uzmanlık, müfettişlik, denetmenlik ve kontrolörlük gibi kariyer mesleklerine yöneliktir. Bu meslekler, kamuda yönetici yetiştirme amacı taşıyan nitelikli kadrolardır. A Grubu sınavı, adayları Bakanlıklar, Merkez Teşkilatları, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar gibi üst düzey kamu kurumlarında görevlendirmek amacıyla yapılır.

Bu kapsamda adaylar, yalnızca KPSS’ye girerek değil; başarılı olduktan sonra kurumlar tarafından düzenlenen yazılı ve/veya sözlü sınavlara da tabi tutulurlar. Bu nedenle KPSS A Grubu, yalnızca bilgi değil; aynı zamanda dikkatli hazırlık ve yüksek rekabet anlamına gelir.