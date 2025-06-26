Lise KPSS ne zaman, bu yıl yok mu? KPSS Ortaöğretim oturumuna geri sayım

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) takvimiyle ilgili araştırmalar sürerken lise ve ön lisans mezunlarının gözü 2025 sınav takvimine çevrildi. ÖSYM 2025 yılına ilişkin sınav takvimini yayımladı. Lise KPSS ne zaman, bu yıl yok mu merak ediliyor.

KPSS Ortaöğretim ve Ön Lisans oturumları merakla araştırılıyor. Lise KPSS ne zaman, bu yıl yok mu, başvurular ne zaman balayacak gibi sorular adayların gündeminde yerini aldı. Kamu Personel Seçme Sınavı için heyecanlı bekleyiş başladı.

LİSE KPSS NE ZAMAN?

Lise mezunlarının kamu kurumlarında memur olabilmek için girdiği KPSS Ortaöğretim sınavı iki yılda bir yapılıyor. En son 2024 yılında gerçekleştirilen Lise KPSS 2025 yılında uygulanmayacak.

Lise mezunu adaylar bir sonraki Lise KPSS sınavına 2026 yılında katılabilecek.

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ÖNLİSANS KPSS NE ZAMAN?

Önlisans mezunlarının girdiği KPSS Ön Lisans sınavı da her iki yılda bir düzenlenmekte. 2024 yılında yapılan son sınavın ardından 2025 yılı takviminde önlisans mezunlarına yönelik herhangi bir sınav yapılmayacak. Ön Lisans mezunu adaylar da bir sonraki KPSS Ön Lisans oturumuna 2026 yılında başvurabilecek.

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2025 KPSS SINAV TAKVİMİ

KPSS Lisans Başvuruları: 26 Haziran - 10 Temmuz 2025

KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür Oturumu: 7 Eylül 2025

KPSS Alan Bilgisi Oturumları: 13 - 14 Eylül 2025