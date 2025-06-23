2025 KPSS başvuru tarihi ve ücreti belli oldu mu? 2025 lisans KPSS başvuru tarihi belli oldu

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyen binlerce adayın heyecanla beklediği 2025 KPSS için merak edilen tüm detaylar netleşmeye başladı. 2025 KPSS başvuru tarihi ve ücreti belli oldu mu merak edilirken adayların gözü lisans KPSS sürecinde.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) yeni dönemin sınav takvimini duyurdu. KPSS başvuru tarihleri, sınav günleri ve sonuç açıklama zamanı belli olurken, ücretler için ise gözler ÖSYM’nin yeni duyurusuna çevrildi.

2025 KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ÖSYM'nin 2025 sınav takvimine göre Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başvuru süreci 26 Haziran 2025 Perşembe günü başlayacak.

Adayların başvurularını tamamlamaları için son tarih 10 Temmuz 2025 Perşembe olacak. KPSS başvuruları ÖSYM’nin resmi internet sitesi olan ais.osym.gov.tr üzerinden adayların e-Devlet şifresiyle yapılacak.

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

KPSS başvuru ücretlerine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Önceki yıllarda olduğu gibi her oturum için ayrı ücret alınması bekleniyor.

2024 yılında uygulanan tarife baz alındığında Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ve Alan Bilgisi oturumlarının her biri için ayrı ödeme yapılması öngörülüyor. ÖSYM’nin sınav ücretleriyle ilgili duyuruyu başvuru sürecine kısa süre kala yayımlaması bekleniyor.

KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN?