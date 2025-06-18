KPSS lisans başvuruları ne zaman? Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda takvim belli oldu!

Kamu kurumlarında memur olmak isteyenlerin katıldığı KPSS lisans başvuru takvimi gündeme geldi. Ölçme, Seçme ve Değerlendirme Merkezi (ÖSYM), lisans düzeyindeki adayların katılım sağlayacağı sınav tarihlerini duyurdu.

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik alanlarını kapsayan sınavın başvuru tarihleri, sınav günü ve sonuç açıklama takvimi ÖSYM tarafından açıklandı. Binlerce aday, KPSS lisans başvurularının yapılacağı tarihi araştırmaya başladı. Bu yıl lisans mezunları için sınav eylül ayında yapılacakken, ön lisans ve ortaöğretim KPSS sınavları ise uygulanmayacak.

KPSS LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2025 lisans KPSS için başvurular 26 Haziran Perşembe günü başlayacak ve 10 Temmuz Perşembe günü sona erecek. Başvurular KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) ile KPSS A Grubu Alan Bilgisi alanlarında alınacak.

KPSS LİSANS NE ZAMAN?

2025 KPSS Lisans sınavı 7-14 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Bu sınav, yalnızca lisans mezunları için uygulanacak olup kamu personeli olmak isteyen adayların katılımıyla yapılacak.

KPSS ÖNLİSANS SINAVI BU YIL YAPILACAK MI 2025?

KPSS önlisans sınavı, yalnızca çift yıllarda uygulandığından 2025 yılında ön lisans sınavı yapılmayacak. Ön lisans mezunları 2026 yılında KPSS sınavına katılabilecek.

KPSS LİSE SINAVI NE ZAMAN?

Ortaöğretim mezunlarının katıldığı KPSS lise sınavı da yalnızca çift yıllarda düzenlendiğinden 2025 yılında uygulanmayacak, bir sonraki sınav 2026 yılında yapılacak.

KPSS SINAV TAKVİMİ

Genel Yetenek – Genel Kültür:

Sınav tarihi: 7 Eylül 2025

Başvuru dönemi: 26 Haziran – 10 Temmuz 2025

Sonuç açıklama tarihi: 10 Ekim 2025

Alan Bilgisi 1. Gün (KPSS A Grubu):

Sınav tarihi: 13 Eylül 2025

Sonuç açıklama tarihi: 10 Ekim 2025

Alan Bilgisi 2. Gün (KPSS A Grubu):

Sınav tarihi: 14 Eylül 2025

Sonuç açıklama tarihi: 10 Ekim 2025