YKS sınavına girerken hangi eşyalar yasak? ÖSYM açıkladı

2025 YKS sınavına günler kala ÖSYM, adayların sınav salonuna getiremeyeceği eşyaları ve zorunlu belgeleri duyurdu. Şeffaf pet şişede su serbest, kalem ve silgi ise ÖSYM tarafından sağlanacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2025, 21 Haziran Cumartesi günü Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile başlayacak, 22 Haziran Pazar günü ise Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) ile tamamlanacak.

ÖSYM’nin yayımladığı kılavuz, sınavda yasak olan eşyaları ve adayların yanlarında bulundurması gereken belgeleri netleştirirken milyonlarca aday sınav günü sorun yaşamamak için kuralları titizlikle inceliyor.

YKS SINAVINA GİRERKEN HANGİ EŞYALAR YASAK?

ÖSYM’nin 2025 YKS kılavuzuna göre, sınav salonlarına çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, Bluetooth cihazları, kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş, anahtarlık, araç anahtarı, plastik veya metal içerikli eşyalar (basit toka, ulaşım kartı, kağıt para hariç), elektronik cihazlar, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, güneş gözlüğü (numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartları, kesici-delici aletler, ateşli silahlar, kalem, silgi, kalemtıraş, müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, pergel, cetvel, hesap makinesi, yiyecek-içecek (şeffaf pet şişede su hariç) ve kutu/şişe ilaç getirilmesi kesinlikle yasak.

Engelli veya sağlık sorunu olan adaylar, özel gereçler için kılavuzdaki ilgili bölümü incelemeli.

Adayların, sınav binasına en az bir saat önce gelmesi ve üst aramasına hazırlıklı olması öneriliyor. Yasak eşyaların tespiti halinde sınav geçersiz sayılıyor bu nedenle dikkatli olunmalı.

TYT, AYT, YDT HANGİ EŞYALAR SERBEST?

Adaylar, sınava sadece Sınava Giriş Belgesi ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı, pasaport veya ehliyet) ile girebilir. Ayrıca alyans, şeffaf numaralı gözlük, başörtüsü için boncuklu/boncuksuz toplu iğne, kağıt para, anahtarlıksız basit ev anahtarı, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka, basit piercing (taşsız, metal top veya sivri uçlu) ve bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişede su getirebilir.

ÖSYM, sınav salonlarında kalem, silgi, kalemtıraş, şeker, peçete ve duvar saati sağlayarak adayların bu malzemeleri getirmesini yasaklıyor. Adayların, kimlik belgelerinin fotoğrafının net ve güncel olmasına dikkat etmesi gerekiyor.