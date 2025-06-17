OBP onaylama ne zaman? 2025 YKS süreci

ÖSYM, 2025 YKS adayları OBP onaylama tarihini merak ediyor. 2025 YKS'ye sayılı günler kala öğrenciler eğitim bilgilerinin kontrolü ve onayı için adaylara sınırlı bir süre tanınıyor.

OBP onaylama ne zaman 2025 araştırılıyor. YKS sınavının ardından öğrenciler Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) hesaplamasında kullanılacak eğitim bilgilerini güncellemeleri için Aday İşlemleri Sistemi’ne başvuracak.

OBP ONAYLAMA NE ZAMAN 2025?

ÖSYM’nin 2025 YKS için OBP güncelleme süreci, geçmiş yıllardaki takvime benzer şekilde genellikle Haziran ayı içinde başlatılıyor. Ancak 2025 için resmi tarih henüz açıklanmadı. Onaylama işlemi önceki yıllarda sınavdan sonra yapılmıştı. Bu yılda benzer bir sürecin işlemesi bekleniyor.

OBP ONAYLAMA NASIL YAPILIR?

OBP onaylama işlemi, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden birkaç basit adımla tamamlanıyor. İlk olarak, adaylar https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak eğitim bilgilerini kontrol etmeli.

Eğer bilgilerde eksiklik veya hata varsa mezun olunan ortaöğretim kurumuyla iletişime geçilerek Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) e-Okul sistemi üzerinden düzeltme yapılmalı. Ardından düzeltilen bilgiler AİS üzerinden seçilip onaylanmalı.

E-Okul’a bilgi eklenemeyecek durumda olan adaylar, eğitim bilgilerini ve varsa okul birinciliği durumlarını Kamu Kurumları İşlemleri Sistemi (KKİS) üzerinden okullarına işlettirmeli ve AİS’ten onaylamalı.

Onaylama işlemi tamamlanmazsa ÖSYM adayın en son mezun olduğu eğitim bilgisini kullanarak puanlama hatalarına yol açabilir.