YKS sınavına kaç kişi girecek? ÖSYM başkanı açıkladı!

YKS sınavı için geri sayım devam ederken ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, bu yıl sınava girecek aday sayısını açıkladı. Rekor seviyelerine ulaşan başvuru verilerinde, en dikkat çeken detay ise adayların yaş aralığı oldu. Peki bu yıl YKS sınavına kaç kişi girecek?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için nefesler tutuldu. 21-22 Haziran’da düzenlenecek sınav öncesi gözler, başvuru sayılarına çevrildi. YKS’ye kaç kişinin gireceği, yaş dağılımları ve sınavın yapılacağı merkezlerle ilgili merak edilenler sınava günler kala gündeme geldi.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy’un yaptığı açıklamalarla birlikte, bu yıl sınava 2 milyonun üzerinde adayın gireceği netleşti. En çok başvuru yapılan test TYT olurken, en dikkat çeken ayrıntı ise 15 yaşında adayların da sınava girmesi oldu.

YKS’YE KAÇ KİŞİ GİRECEK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy’un açıklamasına göre, 2025 YKS’ye toplam 2 milyon 560 bin 649 aday başvurdu. Ersoy, TYT oturumuna 2 milyon 560 bin 649 adayın, AYT oturumuna 1 milyon 721 bin 60 adayın, YDT oturumuna ise toplam 215 bin 448 adayın başvurduğunu belirtti.

YDT'ye İngilizce'den 206 bin 784, Arapça'dan 4 bin 331, Almanca'dan 2 bin 570, Fransızca'dan 1028 ve Rusça'dan 735 adayın sınava katılacağını belirten Ersoy, sınavın 81 il ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Lefkoşa dahil olmak üzere toplam 250 sınav merkezinde yapılacağını kaydetti.

TYT, AYT VE YDT’YE KAÇ KİŞİ GİRECEK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy’un açıklamalarına göre YKS’nin üç oturumuna başvuru yapan kişi sayıları şu şekildedir:

Temel Yeterlilik Testi (TYT): 2 milyon 560 bin 649 kişi

Alan Yeterlilik Testi (AYT): 2 milyon 721 bin 60 kişi

Yabancı Dil Testi (YDT): 215 bin 448 kişi

Adaylar, en yoğun ilgiyi yine TYT oturumuna gösterdi. YDT oturumunda ise İngilizce başvuruları zirvede yer alırken, diğer dillerdeki başvuru dağılımı şu şekilde:

İngilizce: 206 bin 784

Arapça: 4 bin 331

Almanca: 2 bin 570

Fransızca: 1.028

Rusça: 735

EN GENÇ ADAY 15, EN YAŞLI ADAY 81 YAŞINDA

YKS 2025’in en dikkat çeken istatistiklerinden biri de adayların yaş aralığı oldu. Prof. Dr. Ersoy’un verdiği bilgilere göre sınava başvuru yapan en genç adayın 15 yaşında, en yaşlı adayın ise 81 yaşında olduğu öğrenildi.

34 YAŞ ÜSTÜ KADIN KONTENJANINA YOĞUN İLGİ

YÖK tarafından eğitim hayatına ara vermiş ya da çeşitli nedenlerle üniversiteye gidememiş kadınların yeniden eğitim fırsatı elde etmesini sağlayan 34 yaş üstü kadın kontenjanından faydalanmak isteyen aday sayısı da açıklandı. Bu kapsamda 75 bin 409 kadın aday, bu özel kontenjan kapsamında sınava başvurdu.

YAKLAŞIK 1 MİLYON KİŞİ İLK KEZ SINAVA GİRECEK

2025 YKS başvuru verilerine göre, bu yıl sınava ilk kez katılacak aday sayısı da dikkat çekti. YKS sınavına ilk kez başvuran aday sayısı 976 bin 697 olarak açıklandı.

SINAV ÜCRETİNDEN MUAF OLANLAR

Ersoy, ayrıca şehit ve gazi yakınlarıyla gazilerin, başvuru, yerleştirme ve sınav ücretlerinden muaf tutulduğunu açıkladı. Buna göre 12 bin 94 aday, sınav ücretinden muaf olarak başvuru yaptı.