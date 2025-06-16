2025 YKS tercihleri ne zaman, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınav giriş belgeleri yayınlandı!

2025 YKS tercih dönemi ve sınav sonuçlarının açıklanma tarihleri gençler tarafından merakla bekleniyor. Türkiye’nin en önemli üniversite giriş sınavı olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı. 2025 YKS tercihleri ne zaman, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak adaylar tarafından büyük bir merakla araştırılıyor.

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 21 ve 22 Haziran tarihlerinde yapılacak. İlk gün 21 Haziran Cumartesi günü Temel Yeterlilik Testi (TYT) gerçekleştirilecek. Sınava kısa bir süre kala 2025 YKS tercihleri ne zaman, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak merak ediliyor.

2025 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2025 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih dönemi için tarihler henüz resmi olarak açıklanmadı fakat önceki yılların takvimine bakıldığında Temmuz ayının son haftasında başlayacağı tahmin ediliyor.

Geçtiğimiz yıl tercihler 25 Temmuz’da başlamış ve 2 Ağustos’a kadar devam etmişti. Bu nedenle 2025’te de tercihlerin Temmuz sonu ile Ağustos başı arasında yapılması bekleniyor.

Tercihler ÖSYM’nin resmi sitesi ais.osym.gov.tr üzerinden çevrimiçi olarak alınacak.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 YKS sonuçlarının açıklanma tarihi, sınavdan yaklaşık bir ay sonra 22 Temmuz olarak belirlendi. Sonuçlar da ÖSYM’nin resmi internet adresinden erişime açılacak. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte adaylar, tercih dönemine yönelik rehberlik ve kılavuzlardan faydalanarak tercihlerini yapacak.

2025 YKS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2025 YKS 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak. Sınavın ilk günü olan 21 Haziran Cumartesi, Temel Yeterlilik Testi (TYT) gerçekleştirilecek ve sınav genellikle sabah saat 10.15’te başlayacak. Ertesi gün 22 Haziran Pazar günü ise Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) yapılacak.

YKS SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI MI?

2025 YKS sınav giriş belgeleri adayların erişimine açıldı. Sınava girecek olan öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM’nin resmi sitesinden sınav giriş belgelerine ulaşabiliyor.

Belgede adayların sınav merkezi, tarih ve saat bilgileri yer alıyor. Sınava girişte belgeyi yanlarında bulundurmaları zorunlu olup, sınav günü eksiksiz katılım için büyük önem taşıyor. Adaylar sınavdan önce mutlaka bu belgelerini kontrol ederek sınav merkezlerini ve saatlerini teyit etmeli.